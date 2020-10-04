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İstanbul'un ıssız adası

İstanbul Elmasburnu açıklarında yer alan ada, görünüşü ile adeta film setini andırıyor.

Turizm 04.10.2020, 10:59
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