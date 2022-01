Istanbul Marriott Hotel Sisli’nin Yönetim Kadrosuna Üst Düzey Atama

İstanbul’un merkezi semti Şişli’nin kalbinde, modern ve ferah odaları, kapalı yüzme havuzu, tenis kortu, spor ve spa olanaklarıyla kaliteli alışveriş, yeme-içme ve eğlence merkezlerine yürüme mesafesinde yer alan 5 yıldızlı Istanbul Marriott Hotel Sisli’nin yeni Satış ve Pazarlama Direktörü tecrübeli yönetici Aslı Taştekin Benli oldu.

Bilkent Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Aslı Taştekin Benli okul yıllarında deneyim kazanmak üzere farklı birimlerde yaptığı otel stajlarıyla 2000’li yılların başında otelcilik kariyerine adım attı. Divan Grubu’nun farklı otellerinde satış alanında üstlendiği yöneticilik rollerinin ardından 2012 yılında Grand Hyatt Istanbul’a Satış Müdürü olarak geçiş yaptı. Ardından, Pera Palace Hotel Jumeirah’ta Satış Direktör Yardımcısı olarak görev yaptığı 2,5 yıl boyunca yurt içi ve yurt dışı uluslararası fuarlarda ve üst düzey satış görüşmelerinde çeşitli başarılar elde etti. 2015 yılında Dedeman Hotels & Resorts bünyesinde Park Dedeman Levent’in açılış döneminde Dedeman İstanbul da dahil Çoklu Otel Satış Pazarlama Direktörü pozisyonuna atandı. Başarılı yönetici 2017 yılı bitmeden Doubletree by Hilton Istanbul Moda’da İş Geliştirme Direktörü olarak Hilton Hotels & Resorts bünyesine katıldı. Daha sonra Nikki Beach Resort & Spa Bodrum’un Hilton çatısı altında Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts markasıyla yeniden açılış sürecini Satış ve Pazarlama Direktörü olarak yönetti. 2021 yılı itibariyle de Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton Isil Club Resort ve DoubleTree by Hilton Marina Vista otellerinin dahil olduğu Hilton Bodrum Çoklu Oteller Satış ve Pazarlama Direktörü pozisyonuna yükseldi. 2022 yılı Ocak ayında Istanbul Marriott Hotel Şişli’ye Satış ve Pazarlama Direktörü olarak atanan tecrübeli yönetici, kadınların iş yaşamına dahil olması ve daha fazla kadın lider yetişmesi için çalışan ve bu doğrultuda çalışanlarını her zaman destekleyen Marriott International Türkiye bünyesine katıldı. Benli burada Satış ve Pazarlama Ekibi’ne liderlik ederken aynı zamanda pandemi dönemi ve sonrasına yönelik yeni stratejiler geliştirip işbirlikleri kurmayı hedefliyor. Otelcilik sektöründe satış ve pazarlama alanında uzun yıllardır uzmanlaşan Aslı Taştekin Benli evli ve bir çocuk annesi.