İlk 6 aydaki turist kaybı 13.5 milyonu aştı

Covid-19 salgını Türkiye’nin ziyaretçi verilerine sert bir şekilde yandısı. Martta yüzde 67.8, nisanda ve mayısta yüzde 99.2 düşen ziyaretçi sayısı, haziran ayında da yüzde 95 düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yılın haziran ayında 5 milyon 318 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye, bu yılın aynı döneminde sadece 214 bin ziyaretçi aldı.

Mart, nisan, mayıs ve haziranaki bu düşüşler, 6 aylık kümülatif verileri de aşağıya çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 18 milyonun üzerinde ziyaretçi alan Türkiye, bu yılın aynı döneminde yüzde 75 kayıpla 4 milyon 507 bin ziyaretçi alabildi. Söz konusu sayının 3.5 milyonundan fazlası ocak ve şubat aylarında gelen ziyaretçilerden oluşuyor.

Haziran ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya 63 bin kişi ile ilk sırada yer alırken, onu 15 binle Bulgaristan ve 13 binle Hollanda, 11 binle İngiltere ve 10 binle Belçika takip etti.







