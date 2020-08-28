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İki ülkeyle vizeler sınırlı olarak kaldırıldı
Türkiye'yle iki ülke arasında vizeler sınırlı olarak kaldırıldı.
Turizm 28.08.2020, 10:04
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Türkiye'yle Ekvator Ginesi Cumhuriyeti ve Togo Cumhuriyeti arasındaki vizeler sınırlı olarak kaldırıldı.
Ekvator Ginesi ve Togo'ya kimler vizesiz gidebilecek?
Vizelerin kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Resmî ve Hususî Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar da Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı.
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