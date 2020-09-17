Hijyen endişesi tekneyle tatile ilgiyi artırdı

Bu bölgelere ek olarak Datça, Selimiye ve Marmaris de rağbet gören bölgeler arasında yer aldı. Yunanistan çıkışının olmaması nedeniyle Bodrum’a gelen taleplerde geçen yıla oranla düşüş yaşandı. Verilere göre; kullanıcılar tekne tipi olarak sırasıyla en çok gulet, yelkenli, katamaran ve motoryat tercih ederken pandemi ile birlikte kalabalık grupları alabilen tekneler yerini 4-12 kişi kapasiteli teknelere bıraktı.

Hijyen endişesi tekneye ilgiyi artırdı

Yaz sezonu verilerini değerlendiren platformun CEO’su Baran Yıldırım, “Koronavirüs salgınının ardından hayatlarımız baştan sona değişti. Salgın nedeniyle geleneksel tatil anlayışı da tamamen değişmiş durumda. Sezonu değerlendirdiğimizde salgın yüzünden kullanıcıların klasik tatil alternatifleri yerine, daha korunaklı ve tanıdığı, bildiği kişilerin bulunduğu tekne tatilini tercih ettiğini görüyoruz. Pandemi sürecinde seyahat ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen binden fazla misafirimizin kiralamasına aracılık ettik ve teknelerimiz genellikle haftalık olarak kiralandı. 2016’da kurulduğumuz günden bu yana açılan hesabın iki katından fazlası 2020 sezonunda açıldı. Bu sezon ciromuzda yüzde 60, kullanıcı sayımızda ise yüzde 290 artış yaşadık. Ayrıca geçen sezona oranla Türkiye’deki tekne sayımız yüzde 73 artarken, site trafiğimiz yüzde 133, sitede geçirilen süre ise yüzde 71 oranında artış gösterdi” dedi.

Tekne tatili için en uygun dönem başladı

Yıldırım, “Eylül ayında olmamıza rağmen teknelerin doluluk oranlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle uygun fiyatlı 4-12 kişilik tekneler neredeyse tamamen dolmuş durumda. Yat turizmi Ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Özellikle 15 Eylül – 15 Ekim tarih aralığını tekne tatili için en uygun dönem olarak görüyoruz. Tekne kiralamak isteyenler için bu yaz çok fazla talep gören yüzde 10 indirim kampanyası ise hala devam ediyor” diye konuştu.