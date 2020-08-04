Güvenli Turizm Sertifikası alan otellerin tam listesi

Son güncel verilere göre Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın web sitesinde yer alan Konaklama Tesisi Belgelendirme Sorgulama sayfasında Türkiye genelinde 1669 kayıtlı otelin yer aldığı görüldü. Bu otellerden bin 258’sine belge verildi. 411 tesisin belgelendirme süreci devam ederken belge alamayan tesisin olmadığı kaydedildi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli Konaklama Tesislerinin tam listesini görmek için tıklayın: Güvenli Turizm Sertifikası alan oteller

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM ŞEHİRLERİNİN BELGELİ OTEL SAYISI

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan İstanbul‘da belgelendirme sürecinde 66, belgelendirilen 152 konaklama tesisi kayıtlara geçti. Antalya‘da 301 tesis belge almaya hak kazanırken, belgelendirme sürecinde olan tesis sayısı 104 oldu.

İzmir‘de 87 tesis belgeli olarak kayıtlara yansıdı. 14 tesisin ise belgelendirme sürecinde olduğu görüldü. Muğla‘da da belgelendirme sürecinde 34 tesis yer alırken 170 tesis ise belge sahibi oldu.

TATİL PLANLARI SERTİFİKALI OTELLERİ ARAYARAK DAHA KOLAY YAPILIYOR

Türkiye genelinde açık otellerin tam listesine ulaşmak mümkün olmasa da Güvenli Turizm Sertifikası alan otellerin tamamı açık olduğundan, açık otel aramak yerine sertifikalı otel aramak tatil planı yapacak seyahat severlerin işini daha kolaylaştıracak gibi duruyor.

132 maddelik Sağlıklı Turizm Sertifikasyon programı

Koronavirüs (Covid -19) pandemisine karşı alından önlemler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 132 maddelik Sağlıklı Turizm Sertifikasyon programı yayımlamıştı. Tatilini Türkiye’de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna kadar uzanan geniş bir yelpazede bir dizi yeni tedbirin tanımlandığı Sağlıklı Turizm Sertifikasyon programının kriterleri şöyle belirlenmişti:

İşte otellerin ve restoranların yerine getirmesi gereken zorunlu kriterler:

Otel bünyesinde, bulaşma önlemleri ve hijyen standartlarının adaptasyonu ve doğrulamalarını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş bir personel görevlendirilecek.

Otel bünyesindeki tüm departman ve birimler için süreçlerini etkiler hijyen uygulamalarını kapsar prosedürlere ilişkin protokoller hazırlanacak.

Tüm prosedür ve protokolleri destekler şekilde, periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacak.

Oluşturulan kayıt sistematiği işletmede etkin şekilde kullanılacak.

Kayıtlar belirli periyodlarda doğrulamaya tabi tutulacak.

Gerçekleştirilen doğrulamalarına istinaden gerekli hallerde aksiyon alınması sağlanacak düzenlemeler yapılacak.

Sosyal mesafe planı hazırlanacak

Tesisteki tüm ünitelerinin girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak yerlerin işaretlenmesiyle sosyal mesafeyi belirten düzenlemeler yapılacak. Sosyal mesafe kuralları uygulama şartlarında aynı odada kalan (Aile vb.) kişiler grup olarak dikkate alınacak.

İşletme bünyesinde Sağlık Bakanlığı onaylı alkol bazlı el antiseptiği veya dezenfektanı kullanılacak.

Ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el antiseptiği veya dezenfektan dispenserleri yerleştirilecek.

İşletme bünyesinde görev alan çalışanlara işletmede uygulanacak plan ve protokoller konusunda periyodik temel eğitimler alacak ve bunun planlaması hazırlanacak?

İşletme bünyesinde görev alan çalışanlara işletmede öngörülen plana istinaden eğitimler gerçekleştirilecek.

Otelin departman yöneticileri toplantılarının telekonferans ve çalışanlara yönelik eğitim programlarının uzaktan eğitim (e-eğitim) metoduyla yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler oluşturulacak.

Hijyenik malzeme ve koruyucu ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitimler verilecek.

Covid-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin personel alanları ve genel alanlarda yazdırılabilir duvar şemaları hazırlanarak asılacak.

Hazırlanan duvar şemalarının en az 3 dilde çevirisi yapılacak. W

Kapalı oteller için yeniden faaliyete açılma protokolü hazırlanacak.

Tesis bünyesinde koruyucu kıyafet ve ekipman ile tesis girişinde talep edilmesi halinde maske hazır bulundurulacak.

Misafirlere, resepsiyonda Covid-19 ile hijyen konusunda alınan önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgi verilecek.

Ünitelerden sorumlu yöneticiler temizlik uygulamalarını düzenli olarak kayıt altına alınacak.

Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat ve donanımların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması zorunlu olacak.

Havalandırma filtreleri düzenli olarak değiştirilecek. Gerekli hallerde mekanların doğal havalandırması yapılacak.

Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörle yapılıp ve biometric yüz tanımları aynı anda kayıt altına alınıp takibi sağlanacak. Gelen ziyaretçilere yönelik termal kamera veya temassız termal sensörlü ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrolleri gerçekleştirilerek yüz görüntüleriyle kayıt altına alınacak. Ölçümlenen vücut sıcaklığı kayıtları doğrulamaya tabi tutulacak.

Vücut sıcaklığı kayıtlarının doğrulanmasına istinaden kabul edilen sıcaklık aralığı haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar tanımlanacak.

Gıda Güvenliği ve Hijyeni konusunda, Satın Alma, Mal Kabul, Depo, Mutfak ve Gıda üretimi ve sunumundaki tüm departman yöneticileri alınan önlemler ve süreçler konusunda periyodik değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

Çalışanlar MEB onaylı Hijyen Eğitimi Sertifika’sına sahip olmaları istenecek.

İşletme içi dükkanlar ve mağazaların gerekli hijyen kurallarına adaptasyonu sağlanacak.

Misafirin otele girişinde uygulanacak kurallar:

Misafirin otele giriş işlemleri, sosyal mesafe konusunda bilgilendirilmesi, bulaşı riski dikkate alınarak misafirin valiz ve/veya eşyalarının kendisi veya bellboy tarafından taşınacağına ilişkin bilgilendirmeye (otel yönetimleri, pandemi süresince bellboy hizmeti sunma konusunda bireysel karar verecektir) yönelik protokol hazırlanacak.

Otele giriş işlemleri esnasında alınacak tüm aksiyonlara dair ilgili bölüm personelleri bilgilendirilecek.

Misafir kullanımı için resepsiyon bölgesinde alkol bazlı el antiseptiği /dezenfektanı, koruyucu ekipmalar vb. bulundurulacak.

Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online ödeme vb. yöntemler tercih edilecek.

Oda kartı veya anahtarı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların kullanım tekrarı olması durumunda dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek uygun şekilde muhafazası sağlanacak.

Personel için alınacak önlem ve uygulamalar:

Personelin kullanması gereken koruyucu ekipmanların düzenli ve yeterli temini sağlanacak.

Koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili olarak personele gerekli bildirimler gerçekleştirilecek.

Görevli personelin süreçlere yönelik eğitim, motivasyon ve psikolojik destek kayıtları şahsi dosyalarında kayıt altına alınacak.

Personel dinlenme ve sosyal alanlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınacak.

Personel dinlenme ve sosyal alanlarında alkol bazlı el antiseptiği /dezenfektanı vb. malzemelerin varlığı sağlanacak.

Personel işe alımlarında sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.

Genel alanlarda yapılacak düzenlemeler

Yatak Odaları

Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında dezenfekte edilecek.

Odalarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemelerin kullanılması için düzenleme yapılacak.

Mutfaklar

Mutfaklar, otel yönetimi tarafından hazırlanmış bir temizlik protokolü hazırlanacak.

Mutfaklar için hazırlanan temizlik protokolüne göre gerçekleştirilen uygulamalar kayıt altına alınacak.

Mutfaklar için hazırlanan temizlik protokolüne göre alınan kayıtlar doğrulanabilir olacak.

Temizlik doğrulama faaliyetlerine istinaden gerekli hallerde aksiyonlar gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak.

Gıda güvenliği altında tariflenmiş izleme faaliyetleri kayıt altına alınacak.

Gıda güvenliği altında tariflenmiş izleme faaliyetleri yetkin personel tarafından doğrulanacak.

Gıda güvenliği doğrulama faaliyetlerine istinaden gerekli hallerde aksiyonlar gerçekleştirilir hale getirilecek.

Mutfaklarda tüm gıdalar temiz, gıdaya uygun nitelikte bir ekipman ile ve üzeri kapalı olarak depolanacak,

Mutfaklarda mevcut depolama alanlarında yerleşim düzeni ürün grupları ve riskler dikkate alınarak yapılacak.

Mutfaklarda mevcut depolama alanlarında sıcaklık ve gerekli hallerde nem ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınacak.

Kayıt altına alınan sıcaklık ve nem ölçümleri yetkin personel tarafından doğrulanacak.

Mutfaklarda gerçekleştirilen ölçümler esnasında kullanılan ekipmanlara periyodik kalibrasyon veya doğrulama işlemi uygulanacak.

Her gün yeterli miktarda şahit numune alınacak. Şahit numunelerin etiket bilgileri bulunacak.

Mutfaklar içerisinde gerekli alanlarda sağlam, kapalı şekilde muhafaza edilebilir çöp kovaları konulacak.

Mutfaklar içerisinde kırılabilir malzemelere karşı muhafaza oluşturulacak.

Mutfaklarda çalışan personeller; takı, taşlı alyans veya herhangi bir aksesuar taşımayacak.

Mutfaklarda çalışan personelinin mutfağa girişleri kontrol altına alınacak (İş Kıyafetleri ve Hijyen Ekipmanları Kullanımı)

Mutfaklara personel harici kişiler tarafından girişler kontrol altında alınacak.

Mutfaklar içerisinde bulaşık yıkama alanlarında kirli ve temiz ekipman ayrımları sağlanacak.

Mutfaklarda kullanılan ekipmanlar yerleştirildiği raf vb. alanlar temiz ve uygun hale getirilecek.

Mutfaklar içerisinde iade/imha edilecek hammadde/ürünler için herhangi bir tanımlı alan düzenlenecek.

Temizlik kimyasalları ve ekipmanlar ayrı yerleştirilecek

Gıda üretiminde kullanılan su, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkında Yönetmelik” te belirtilen koşulları sağlanacak.

Yeme & İçme Ünitelerinde uygulanacak kriterler

Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak.

Yeme&içme alanlarında servis ekipmanları servis öncesi ve sonrası düzenli olarak temizlenecek.

Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazlar kaldırılacak veya misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek verilmesine dair düzenlemeler sağlanacak.

Yemek Masaları ve mobilyalarının, masa üstü ekipmanlarının (tek kullanımlık olanlar hariç) alkol bazlı ürünler ile temizlikleri her müşterinin kullanımı sonrasında gerçekleştirilecek.

Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik bulundurulacak.

“Açık Büfe” uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından alınmaması ve yiyeceklerle temas kurmalarına yönelik bir cam siperlik bulunacak. Yemekler önlemler dahilinde bir görevli tarafından istenen yiyeceklerin misafire verilmesi sağlanacak.

Misafirlerin ve personelin ulaşabileceği alanlarda alkol bazlı elantiseptiği/dezenfektanı vb. malzemeleri sağlanacak.

Yüzme havuzları ve plajlarda uygulanacak kriterler

Havuz suyundaki klor seviyesinin açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasında tutulacak. Periyodik olarak kayıt altına alınacak.

Periyodik olarak ölçümlenen klor seviyeleri kayıt altına alınıyor ve doğrulanacak.

Klor seviyesine dair kayıtların doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar gerçekleştirilecek.

Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş¸ ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınacak.

Havuz ve plaj çevresinde gerçekleştirilen temizlik kayıtlarının doğrulanmasına istinaden gerekli hallerde ilave aksiyonlar gerçekleştirilecek.

Fitness Salonları & SPA’larda uygulanacak kriterler

Sauna, Hamam, Buhar Banyosu gibi alanların, misafir tarafından kullanım süresi en çok 30 dakika ile sınırlandırılarak sonrasında en az 15 dakika alanın temizlenmesi için düzenleme yapılacak.

Salonunu giriş çıkış saatleri ile kişi sayısı sınırlandırması düzenlemesi yapılacak.

İlgili alanları kullanan misafirler kayıt altına alınacak.

İlgili alanlarda el antiseptiği veya dezenfektanı bulundurulacak.

SPA içerisinde uygun hava kalitesi sağlanıyor, nem oranı kontrol altına alınacak.

İlgili alanda kullanılan malzemelerin (kese, sabun, duş jeli, şampuan vb.) mümkün mertebe tek kullanımlık olması sağlanıyor mu?

Animasyon salonlarında uygulanacak kriterler

Animasyon programında kapasite uyarısı yapılacak.

Alanlara girişte veya aktivite alanlarında ulaşılabilir halde alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacak.

Güvenliklerde uygulanacak kriterler

Güvenlik departmanına ait süreçlerin, otelin diğer departmanları ile koordinasyonu sağlanacak.

Misafirin x-ray cihazı harici elle aranmasının minimuma indirilmesi için (elle aranması gerekirse, maske, her arama için tek kullanımlık eldiven, yüz koruyucu ekipman kullanılması ve sonrasında ellerin yıkanması veya temizlenmesine yönelik süreçler belirlenecek.

Mevcut tahliye, acil durum planları ve risk yönetimi süreçleri pandemi dikkate alınarak yeniden düzenlenecek.

Otel taşıtlarında uygulanacak kriterler

Taşıt içerisindeki tüm yolcuların maske kullanımı sağlanacak.

Taşıtlarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı, kolonya ve yolcular için yeterli sayıda maske bulundurulacak.

Taşıtlara ait koltuk, kapı kolu, el tutacağı gibi sık temas edilen yüzeylerin temizliği her servis öncesinde gerçekleştirilecek.

Vale hizmetinin verilmesi halinde, çalışan ve misafir güvenliğine ilişkin gerekli önlemler alınacak.

Personel konaklama üniteleri ve lojmanlarda uygulanacak kriterler

Personel Konaklama Üniteleri ve Lojmanlara dışarıdan kesinlikle ziyaretçi, akraba, arkadaş kabul edilmeyecek.

Personel Konaklama Üniteleri ve Lojmanlarda, personel transferlerinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler ve diğer hijyen önlemleri alınacak.

Atık yönetiminde uygulanacak kriterler

Otel yönetimi tarafından atık yönetimi konusunda tüm süreci takip etmek üzere bir görevli atanacak.

“Atık Yönetimi”, otel yönetimi tarafından hazırlanan protokole göre uygulanması sağlanarak kayıt altına alınacak.

Atık Yönetimi altında alınan kayıtlar yetkin personel tarafından doğrulanması sağlanacak.

Personel, çalışma esnasında kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık eldiven ve önlük, cerrahi maske) kullanacak.

Çöp kovaları ve kullanılan diğer temizlik ekipmanları periyodik olarak temizlenecek.

Tıbbi ve evsel atıklar usulüne uygun olarak toplanıp ayrıştırılarak Belediye veya lisanslı kuruluşlar tarafından bertarafı düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Çöp odalarında gerekli temizlik ve ilaçlama periyodik olarak yapılacak.

Güvenlik görevlilerine yaptıkları işlemlerden (kimlik alıp verme vb.) sonra kullanmak üzere alkol bazlı el ntiseptiği/dezenfektanı, tek kullanımlık mendil ve atıkları için özel çöp torbaları sağlanacak.

Haşere ve zararlılarla mücadelede uygulanacak kriterler

Haşere ve Zararlılarla Mücadele, otel yönetimi tarafından hazırlanan protokole göre uygulanacak ve kayıt altına alınacak.

Haşere ve Zararlılarla Mücadele uygulamaları yetkin personel tarafından doğrulanacak ve gerekli hallerde aksiyonlar alınacak.

Haşere ve Zararlılarla Mücadele konusunda sorumlu personel belirlenecek.

Personel, uygulama gerçekleştirmesi esnasında kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık eldiven, cerrahi maske, bone, yüz/göz koruyucu siperlik, çizme, tulum) kullanacak.

Haşere ve Zararlılar ile Mücadele dosyasında hizmet sağlayıcıya ait İşletme Pest Kontrol Planı, Servis Sorumlusu Sertifikaları, MSDS’ler, Resmi Evraklar (Mesül Müdür, Hizmet Yeterlilik vb), Hizmet Sözleşmesi, Sigortalar olacak?

Atık su kanalları (drenajlar) kolay temizlenebilir, zararlı (haşere, kemirgen vb) girişini, koku çıkışını ve atık sıvıların geri basmalarını önleyecek şekilde düzenlenecek.

Satın alma, mal kabulü ve depolama alanlarında uygulanacak kriterler

İşletmenin Satın Alma, Mal Kabul ve Depolama faaliyetleri konusunda izlenecek tüm süreç otel yönetimi tarafından hazırlanan protokole göre uygulanıp, ilgili yönetici tarafından izlenerek kayıt altına alınacak.

Satın Alma, Mal Kabul ve Depolama faaliyetleri esnasında alınan kayıtlar doğrulanacak.

Satın Alma, Mal Kabul ve Depolama faaliyetlerine istinaden gerekli hallerde aksiyonlar gerçekleştirilecek.

Bu bölümde görev yapan çalışanlar kişisel koruyucu ekipman kullanacak.

Otel bünyesinde gıda ürünlerinin tedariği ve üretimini yapan birimlere, geçici olarak giren tedarikçiler, bakım elemanları, mal getiren şoförler vb. kişilerin, işletme çalışanlarıyla herhangi bir temasta bulunmaması, sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu ekipman kullanarak işlemlerini yapmaları için önlemler alınacak.

Satın alınan malların tedarikçiden depoya ulaşıncaya kadar izlediği süreçte, mallara en az insan teması yapılması için gerekli önlemler alınacak.

Satın Alma birimi tarafından yapılan alımlar öncelikle lisanslı tedarikçilerden uygun nitelikte ve ambalajlı ürünler arasından mı tercih edilecek.

Acil durum ve izolasyon kriterleri

Acil durumlar ile hasta, semptomlu veya şüpheli vaka tespit edilmesi (Salgın Hastalıklar Kriz Yönetimi gerekliliklerini içerir şekilde) halinde uygulanacak protokol, ulaşılacak kişi ve kurumlar belirlenecek.

Acil durumlar için ulaşılacak kişi ve kurumların bilgisi gerekli yer ve mecralarda paylaşılacak.

Misafirlerin otele girişte veya konaklamaları sırasında herhangi bir hastalık belirtileri göstermeleri halinde (öksürme, halsizlik, yüksek ateş vs.) personelin müdahale planı hakkında bilgi verilecek.

Otel içerisinde acil durumlarda izolasyon alanları belirlenecek.

İzolasyon alanlarının kullanımı ve tahliyesi sonrası anında temizlik şartları belirlenecek.

İzolasyon alanlarına dair tariflenen temizlik uygulamaları kayıt altına alınıp doğrulanacak.

İzolasyon alanlarında gerçekleştirilen temizlik doğrulamalarına istinaden gerekli hallerde aksiyon alınması planlanacak.

Çalışanlar kendilerinde Covid-19 şüphesi duyduklarında veya hastalık belirtileri gösterdiklerinde durumu işyeri ilgili yöneticisine bildirmesinin prosedürü hazırlanacak.

Covid-19 ile ilişkili semptomları olan (ateş, öksürük ve/veya nefes darlığı) veya Covid-19 testi pozitif olan çalışanlar hakkında Sağlık Bakanlığı ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı’na ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ ne bilgi verilecek.

Covid-19 teşhisi konulan misafirin odasındaki nevresim, çarşaf havlu gibi tüm tekstil malzemesi ayrı ayrı poşetlere konularak çamaşırhane veya otel dışında çamaşır yıkama hizmeti alınan firmaya iletilerek bu ürünlerin diğer malzemelerden ayrı olarak yıkanması sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu sertifikasyonu alan tesisleri ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Bakanlık web sayfası da dahil olmak üzere tüm kanallardan duyurmuştu.