Fethiye'ye bir halk plajı daha
Geçtiğimiz aylarda bakanlık tarafından ihale yapılmış, Karaot’un kullanım hakkı Fethiye Belediyesi’nde kalmıştı. Gece gündüz hummalı bir şekilde halk plajında çalışmalar sürüyor. Tamamen belediye personellerden oluşan ekipler, Karaot’un Fethiye’ye kazandırılması için yoğun mesai harcıyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tüm ekiplere ‘kolay gelsin’ diyerek, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.
Caretta Carattalar korunuyor
Çalışmalar kapsamında Caretta Carattaların yuvalanma alanları, endemik bitkilerin korunması gibi birçok konuya dikkat eden Fethiye Belediyesi, bu bölgede Kent Konseyi ile birlikte çalışarak, projeyi tüm detaylara dikkat ederek hazırladı. Geçtiğimiz günlerde Kent Konseyi, ilgili STK’lar ile Fethiye Belediyesi tarafından yapılan toplantıda, doğal hayata kesinlikle müdahale edilmeden çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda tamamen doğal bir şekilde Karaot ’ta ahşap ürünler kullanılarak halkın kullanımı için küçük büfe oluşturuldu.
İnlice Plajı’ndaki gibi fiyatlar uygun olacak
Fethiye Belediyesi aynı İnlice Plajı’nda gerçekleştirdiği gibi halka ücretsiz halk plajını hizmete kısa bir sürede açacağı öğrenildi. Karaot’ta da İnlice Plajı’ndaki gibi uygun fiyatlar ile hizmet verileceği öğrenilirken, aynı zamanda Bakanlık tarafından korona virüs ile ilgili belirlenen geneldeki tüm kurallara göre hizmet vereceği öğrenildi. Fethiye’nin doğal güzelliklerinden birisi olan Karaot ile ilgili çalışmalar hızla devam ederken, ekipler bölgede yoğun mesai harcıyor.
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