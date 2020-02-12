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Erdoğan açıkladı: 2020'yi Patara yılı ilan ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın kapanışında yaptığı açıklamada "2020 yılını Patara yılı ilan ettik. Patara antik kenti Fethiye kalkan arasında bulunuyor" dedi.

Erdoğan açıkladı: 2020'yi Patara yılı ilan ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın kapanışında yaptığı açıklamada "2020 yılını Patara yılı ilan ettik. Patara antik kenti Fethiye kalkan arasında bulunuyor" dedi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:45
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Erdoğan açıkladı: 2020'yi Patara yılı ilan ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda turizme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Yılı 34,4 milyar dolar turizm geliri ile kapattık" diyen Erdoğan 2020 yılının Patara yılı ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Turizmde yılı 51,7 milyon turist ve 34,4 milyar dolar turizm geliri ile kapattık. Turizm alanında bir müjdeyi milletimle paylaşmak istiyorum. 2020 yılını Patara yılı ilan ettik. Patara antik kenti Fethiye kalkan arasında bulunuyor.

"TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN BİRİDİR"

Likya'nın ana liman şehri olan Patara bizim tarihimizin de önemli sembollerinden biridir. Osmanlı kuzey Afrika ile telsiz telgraf iletişiminin Patara'dan sağlıyordu. İtalyanlar tarafından bombalanana kadar faaliyet göstermişti. Bu istasyonu tekrar hayata geçiriyoruz.

"ÜLKEMİZİN TARİHİ ZENGİNLİĞİNİ TEMSİL EDECEK BİR YER"

Antik dönemden günümüze ulaşan tek deniz feneri de yine Patara'dadır. Patara'yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edecek bir yer olarak gördük. Patara yılının ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Yorumlar
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Betül 2020-02-12 14:54:25

Burayı da mahvetmeseler bari.

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Süleyman 2020-02-12 14:59:25 @Betül

Betül hanım araplar gelmezse bir şey olmaz. Ha tabi bir de Karadenizli müteahhitleri uzak tutmak lazım.

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SELÇUK 2020-02-12 14:55:50

MEMLEKETİN HER YERİ AYRI GÜZEL HER YERİNDEN TARİH FIŞKIRIYOR AMA PARAMIZ YOK Kİ GEZELİM

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Süleyman 2020-02-12 14:57:44 @SELÇUK

Doğru söyledin Selçuk kardeş. Rusu almanı gezer biz de burdan resimlerine bakarız artık.

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