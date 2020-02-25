Dünyanın en iyi Radisson oteli Kayseri'de





Dünyanın en kaliteli otelleri bünyesinde bulunduran ve sektör liderlerinden olan Radisson Hotels zincirine bağlı oteller arasında bir başarı yakalayan Radisson Blu Kayseri, son yıllarda rezervasyon platformlarında ve online sitelerinde yerini sağlamlaştırırken booking.com sitesinde ise zirveye yerleşmeyi başardı. Dünyanın diğer metropellerindeki otelleri geride bırakarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Menderes Karaküçük, “ 2014 yılından bu yana Anadolu’nun kadim şehri Kayseri’de açılan ve uluslararası kriterlerde hizmet veren Radisson Blu Hotel Kayseri, tüm dünyadan konuklarının beğenisini topluyor.Konum, temizlik, rahatlık, fiyat, fayda dengesi, olanaklar ve personel gibi kategorilerin konaklayanlar tarafından puanlandığı değerlendirmede, Radisson Blu Hotel Kayseri 9,5 puanla en yüksek puanı aldı. Radisson Blu Hotel Kayseri’yi 9,3 puanla Radisson Blu Hotel Mannheim, Radisson Blu Hotel Kaliningrad ve Radisson Collection Hotel TsinandaliEstate Georgia takip etti. Öte yandan yapılan değerlendirmede Radisson Blu Hotel Kayseri, dünyadaki en iyi ilk 10 Radisson oteli arasında tek Türk oteli olarak yer aldı” dedi.



Kentin markalaşmasında etkin

Radisson Blu Hotel Kayseri, kentin turizmde markalaşmasında etkin bir rol üstlendiğini dile getiren Karaküçük, “Mimar Sinan’dan ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyan RadissonBlu Hotel, Kayseri’nin yüksek binası olma özelliğine de sahip. Anadolu'nun incisi kadim şehir Kayseri, 6 bin yıllık tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, Yılkı atları denilen doğada vahşi olarak yaşayan at sürüleri, Kapuzbaşı Şelalesi ve Erciyes Kayak Merkezi ile zengin bir potansiyele sahip” diye konuştu.