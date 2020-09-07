Dünyanın en büyük online turizm etkinliği yolda

2018 yılında Hollanda merkezli Bidroom tarafından “Dünyanın En Etkili 10 Turizm Etkinliği”nden biri olarak gösterilen, 2019 yılında Japonya merkezli HIS Travel tarafından “Dünyanın En İyi 5 Etkinliği”nden biri seçilen, bu yıl da Güney Afrikalı Hepstar tarafından da “Dünyanın En Büyük 10 Turizm Etkinliği”nden biri olarak seçilen Uzakrota Global Summit bu yıl pandemi nedeniyle 01-03 Aralık'ta online olarak gerçekleşecek.



Uzakrota’nın her yıl gerçekleşen farklı tematik salon konseptinin devam edeceğini belirten şirketin kurucusu Gökhan Erdoğan, “Bu yıl ana salon, turizm girişimleri, teknoloji salonu, MICE salonu, pazarlama salonu ve kurumsal seyahat salonu olmak üzere 6 farklı salonda 400 konuşmacı ve 100 bin kişiyi ağırlayacağız. Muhtemelen bu rakamlarla dünyadaki en büyük online turizm etkinliğini gerçekleştirmiş olacağız.” şeklinde açıklamada bulundu.



Dünya’nın en büyük seyahat acentesi Trafalgar‘ın Başkanı Wolf Paunic, Forbes‘un CEO’su Filip Boyen, Avrupa Parlamentosu Seyahat Komisyonu Başkanı Istvan Ujhelyi, Otel rezervasyon platformu Bidroom CEO’su Michael Ros, İspanya ve Latin Amerika’nın en büyük OTA’sı Destinia‘nın Genel Müdürü Ricardo Fernández Flores, Hindistan’ın en yenilikçi OTA’sı Redbus‘ın Genel Müdür Yardımcısı Manoj Agarwala, yine Hindistan’ın bir başka büyük OTA’sı Cleartrip‘in Genel Müdür Yardımcısı Amit Taneja, Jolly Tur CEO’su Mete Vardar, Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman, Dünya’nın en büyük meta search sitelerinden Dohop‘un CEO’su David Gunnarsson, Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Corendon Airlines Group CEO’su Yıldıray Karaer ve dünyanın en önemli OTA’sı Kiwi.com‘un CEO’su Oliver Dlouhy gibi 400 üst düzey konuşmacının yer alacağı etkinlikte, 400 stand ve 100.000 turizm profesyoneli yer alacak.