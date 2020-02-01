Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232

Bilet Dükkanı EMITT Fuarı’nda

Turizm sektörüne farklı bir yaklaşım ve vizyon getirmek üzere yenilikçi bir platform olarak Har Group çatısı altında kurulan Bilet Dükkânı; Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’teki standında sektör profesyonelleriyle buluşuyor. Platform, uçak bileti, otel ve tur hizmetlerinin tamamını bir arada sunduğu sistemiyle acentelere tüm seyahat ürünlerini hızlı ve kolayca satın alma imkânı sağlayacak. Biletdukkani.com, tamamı Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen sistemi sayesinde kullanıcılarına “Dükkân Sizin” diyor.

Bilet Dükkanı EMITT Fuarı’nda

Turizm sektörüne farklı bir yaklaşım ve vizyon getirmek üzere yenilikçi bir platform olarak Har Group çatısı altında kurulan Bilet Dükkânı; Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’teki standında sektör profesyonelleriyle buluşuyor. Platform, uçak bileti, otel ve tur hizmetlerinin tamamını bir arada sunduğu sistemiyle acentelere tüm seyahat ürünlerini hızlı ve kolayca satın alma imkânı sağlayacak. Biletdukkani.com, tamamı Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen sistemi sayesinde kullanıcılarına “Dükkân Sizin” diyor.

01 Şubat 2020 Cumartesi 11:49
1248 Okunma
Bilet Dükkanı EMITT Fuarı’nda

Turizm acentelerinin hızlı ve kolay işlem yapabilmelerine yönelik çözümlere, tamamen yerli bir platform ile yanıt veren Har Grup çatısı altındaki Bilet Dükkânı (biletdukkani.com); dünyanın en büyük dördüncü turizm fuarı olan EMITT’teki standında sektör profesyonelleriyle buluşuyor.

Kullanıcılarına en fazla seyahat alternatifini basit ve hızlı bir çözümle bir arada sunarak tercih ve satın alma süreçlerini kısaltan Bilet Dükkânı, geniş tedarikçi ağı sayesinde doğru ve hızlı bir seyahat planlaması olanağı sağlıyor. Özellikle uçak bileti satın alırken yaşanan zorlukları gidererek standart dışı bir uygulama sunan platform, pek çok ayrıntıyı kolayca çözüyor. Uzun zaman alan birçok işlem kolay, hızlı ve güvenilir biçimde tamamlanabiliyor.

Arama sırasında yüzlerce hava yolu seçeneğini bir araya getiren Bilet Dükkanı, aynı anda tüm hava yollarının uçak seferlerini ve uçak bileti fiyatlarının tek bir ekran üzerinde görüntülenip karşılaştırılmasını mümkün hale getiriyor. Kullanıcılar en ucuz uçak biletlerini bulurken, gidiş ve dönüş biletlerini ayrı hava yollarından satın alabiliyor.

Online bilet işlemlerinde en fazla vakit alan iptal, iade ve değişiklik durumlarında, Bilet Dükkanı özgün yazılımıyla sorunsuz ve hızlı çözümler sunuyor. İade işlemleri, herhangi bir hizmet bedeli olmadan gerçekleştirilirken, 7/ 24hizmet veren çağrı merkezi ile tüm talepler anında karşılanıyor.

Gücünü yazılımdan alıyor

Bilet Dükkanı CEO’su Burak Soylu, platform için alanında uzman yazılımcılar ve turizm profesyonellerinin bir araya gelerek tüm aşamalarını detaylı olarak planladığını ifade etti. Bilet Dükkanı’nın, turizm acentelerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirildiğini belirten Soylu, şöyle söyledi: “Acentelerin müşterilerine sunabileceği yepyeni tekliflerle mevcut kazancın artırılması ana hedefimizdi. Bilet Dükkanı’nda oluşturduğumuz yapay zeka algoritmaları sayesinde, izin verilmiş veriler üstünden müşteri profili tanımlarını yapmak ve onlara uygun yepyeni hizmetler sunmak mümkün. Bilet Dükkanı’nda yapay zeka algoritmalarını sürekli geliştirerek Derin Öğrenme (Deep Learning) kapasitemiz ile satıcılarımızın günlük koşuşturmaları içinde fark edemeyecekleri ilişkilendirmeleri çıkartabiliyoruz. Bu ilişkilendirmeler ile örneğin Pazartesi günü Paris’e giden bir iş adamının indiği anda onu karşılayacak şoförlü bir arabanın teklif edilmesine daha yatkın olacağı gibi bilgileri görebiliyoruz. Acenteler en önemli iş ortaklarımız ve Bilet Dükkanı’yla her zaman daha önde olacaklar.”

Platform, biletdukkani.com adresindeki web sitesi ve mobil cihazlar için geliştirilen uygulama ile kullanıcılara ulaşıyor. Bilet Dükkanı, 30 Ocak – 3 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT süresince turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla buluşacak.


 

Son Güncelleme: 01.02.2020 12:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Ekovitrin'e konuştu
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Ekovitrin'e konuştu
İsfanbul Tema Park, 2020 yenilikleriyle EMITT'te
İsfanbul Tema Park, 2020 yenilikleriyle EMITT'te
Başkan Böcek: "Turizm Birliği ile rotaları Antalya'ya çevireceğiz"
Başkan Böcek: "Turizm Birliği ile rotaları Antalya'ya çevireceğiz"

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim