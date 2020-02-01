Bilet Dükkanı EMITT Fuarı’nda

Turizm acentelerinin hızlı ve kolay işlem yapabilmelerine yönelik çözümlere, tamamen yerli bir platform ile yanıt veren Har Grup çatısı altındaki Bilet Dükkânı (biletdukkani.com); dünyanın en büyük dördüncü turizm fuarı olan EMITT’teki standında sektör profesyonelleriyle buluşuyor.

Kullanıcılarına en fazla seyahat alternatifini basit ve hızlı bir çözümle bir arada sunarak tercih ve satın alma süreçlerini kısaltan Bilet Dükkânı, geniş tedarikçi ağı sayesinde doğru ve hızlı bir seyahat planlaması olanağı sağlıyor. Özellikle uçak bileti satın alırken yaşanan zorlukları gidererek standart dışı bir uygulama sunan platform, pek çok ayrıntıyı kolayca çözüyor. Uzun zaman alan birçok işlem kolay, hızlı ve güvenilir biçimde tamamlanabiliyor.

Arama sırasında yüzlerce hava yolu seçeneğini bir araya getiren Bilet Dükkanı, aynı anda tüm hava yollarının uçak seferlerini ve uçak bileti fiyatlarının tek bir ekran üzerinde görüntülenip karşılaştırılmasını mümkün hale getiriyor. Kullanıcılar en ucuz uçak biletlerini bulurken, gidiş ve dönüş biletlerini ayrı hava yollarından satın alabiliyor.

Online bilet işlemlerinde en fazla vakit alan iptal, iade ve değişiklik durumlarında, Bilet Dükkanı özgün yazılımıyla sorunsuz ve hızlı çözümler sunuyor. İade işlemleri, herhangi bir hizmet bedeli olmadan gerçekleştirilirken, 7/ 24hizmet veren çağrı merkezi ile tüm talepler anında karşılanıyor.

Gücünü yazılımdan alıyor

Bilet Dükkanı CEO’su Burak Soylu, platform için alanında uzman yazılımcılar ve turizm profesyonellerinin bir araya gelerek tüm aşamalarını detaylı olarak planladığını ifade etti. Bilet Dükkanı’nın, turizm acentelerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirildiğini belirten Soylu, şöyle söyledi: “Acentelerin müşterilerine sunabileceği yepyeni tekliflerle mevcut kazancın artırılması ana hedefimizdi. Bilet Dükkanı’nda oluşturduğumuz yapay zeka algoritmaları sayesinde, izin verilmiş veriler üstünden müşteri profili tanımlarını yapmak ve onlara uygun yepyeni hizmetler sunmak mümkün. Bilet Dükkanı’nda yapay zeka algoritmalarını sürekli geliştirerek Derin Öğrenme (Deep Learning) kapasitemiz ile satıcılarımızın günlük koşuşturmaları içinde fark edemeyecekleri ilişkilendirmeleri çıkartabiliyoruz. Bu ilişkilendirmeler ile örneğin Pazartesi günü Paris’e giden bir iş adamının indiği anda onu karşılayacak şoförlü bir arabanın teklif edilmesine daha yatkın olacağı gibi bilgileri görebiliyoruz. Acenteler en önemli iş ortaklarımız ve Bilet Dükkanı’yla her zaman daha önde olacaklar.”

Platform, biletdukkani.com adresindeki web sitesi ve mobil cihazlar için geliştirilen uygulama ile kullanıcılara ulaşıyor. Bilet Dükkanı, 30 Ocak – 3 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT süresince turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla buluşacak.



