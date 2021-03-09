Başaran Ulusoy hakkındaki suç duyurusunda sona gelindi

TÜRSAB’ın yaptığı suç duyurusu ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden istenen raporun geldiği öğrenildi.

Hukukçular bu durumda soruşturmanın tamamlanarak dava açılması gerektiğini söylüyor.

Savcı ağırdan mı alıyor

Öte yandan TÜRSAB Genel Kurulu’nda aklanmadığı için de ayrıca dava açıldığı aradan iki yıl geçtiği halde suç duyurusu ve dava ile ilgili gelişme olmaması üzerine üyeler TÜRSAB Yönetimini ihmalkarlıkla eleştiriyor.

Üyelerin bu eleştirilerine TÜRSAB Yönetiminin soruşturmanın tamamlanıp dava açılması ile ilgili sorunun kendilerinden değil suç duyurusunun yapıldığı savcılığın işi ağırdan almasından kaynaklandığı yanıtı verdiği, bu nedenle işlemlerin hızlandırılması için ilgili birimlere başvuruda bulunulduğu bilgisinin verildiği öğrenildi.

Belgeler sunuldu rapor geldi

“Suç duyurusu başvurusundaki iddialarla ilgili belgeler sunulmuş, ilgili birimlerden istenen raporlar da gelmişse savcılık dava açmak için ne bekliyor” diyen TÜRSAB üyeleri suç duyurusunun davaya dönüşmesi ile Başaran Ulusoy hakkında bakanlığın da sahte müze bileti ile ilgili suç duyurusunda bulunmasını hızlandıracağını söylüyor.

Sahte müze bileti raporu

TÜRSAB üyeleri Başaran Ulusoy’un Başkan olduğu dönemde sahte müze biletleri bastırdığına ilişkin yapılan incelemede suçun sabit olduğunun müfettiş raporuyla belirlenmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak Başaran Ulusoy hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunması gerektiği halde bakanlığın bu başvuruyu neden yapmadığı soruluyor.

TÜRSAB üyeleri görevi kötüye kullanma, zimmet ve yolsuzluk ile ilgili suç duyurusunun davaya dönüşmesinin bu nedenle de önemli olduğunu konuyla ilgili dava açılmasıyla bakanlığın da sahte müze bileti nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya zorlayacağını söylüyor.