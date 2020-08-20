Bakanlık’tan Ukraynalı turiste Kapadokya’da balon izni

Covid-19 ile mücadele kapsamında ekim ayına kadar ertelenen Kapadokya balon turlarına yönelik olarak Ukrayna istisnası yapılacak. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 22-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında kutlanacak Ukrayna Bağımsızlık Günü nedeniyle ülkemize gelecek olan Ukraynalı turistlerden, sıcak hava balon turlarının başlatılması yönünde yoğun talep gelmesi üzerine TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile temasa geçti. Yoğun talebi Bakanlığa ileten TÜROB’un temasları sonucu, Bakanlık’tan sadece söz konusu tarihlerde geçerli olmak üzere Ukraynalı turist gruplarına şartlı balon izni çıktı. Balon turlarına, sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun olmak üzere ve kişi sayıları kısıtlı tutulmak şartıyla izin verilecek.

Bakanlıktan çözüm odaklı yaklaşım

Konuyla ilgili bilgi veren TÜROB Başkanı Müberra Eresin, pandemi sebebiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turlarının 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelendiğini hatırlattı. Başta Kapadokya ve Kayseri bölgelerimiz olmak üzere Ukraynalı turizmciler tarafından TÜROB’a çok sayıda talep ulaştığına dikkat çeken Eresin, şunları söyledi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun her zaman için sektörümüze olan yakın ilgi ve desteğinden hareketle konuya ilişkin Sayın Bakanımız ile temasa geçtik. Gerekli önlemlerin alınarak Ukrayna Bağımsızlık Günü dönemiyle sınırlı kalmak üzere sıcak hava balon turlarının başlatılması için yetkili kurumlara talimatları neticesinde gerekli izinlerin sağlandığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Sektörümüzün içinde bulunduğu zorlu şartlar altında konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşıp hızlı bir şekilde çözüm sunan Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

En önemli turizm pazarlarımızdan

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, normal şartlarda yılda 1 milyonu aşan turist sayısıyla Ukrayna’nın Türkiye’nin en önemli turizm pazarlarından biri olduğuna işaret ederek, “Birlik olarak Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmalarımız kapsamında, turizm destinasyonlarımızın pazarlamasına yönelik Ukrayna pazarı için çok sayıda workshop, famtrip, basın turu gibi etkinlikler düzenledik. Bu çalışmalar neticesinde pazarda özellikle kültür ve şehir turizmine yönelik gözlemlenen artışla birlikte Ukraynalı meslektaşlarımız ile sürekli temas halinde pazarı izlemeye devam ediyoruz. Ukraynalılar için Türkiye en önde gelen turistik destinasyonlardan biri haline geldi. Bu talebin pandemi sonrası dönemde de artarak devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.