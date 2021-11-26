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Bakan Ersoy: Yıl sonunda 29 milyon turist 24 milyar dolar gelir bekliyoruz

Turizm sektörü temsilcileri Antalya’da buluştu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 11’inci Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı.

Turizm 26.11.2021, 14:59
Bakan Ersoy: Yıl sonunda 29 milyon turist 24 milyar dolar gelir bekliyoruz

Bakan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikası’nda yeni döneme girileceğini belirterek, güvenli turizm ve yeşil sertifikaya geçiş yapılacağını bildirdi. Kovid-19 salgınının üretimden teknolojiye kadar her alanda kalıcı farklılaşmaları beraberinde getirdiğinin altını çizen Ersoy, “Akılcı ve gerçekçi yaklaşımlarla kendimizi yenileyerek yolumuza devam ediyoruz. 2021 yılı için 25 milyon ziyaretçi 20 milyar dolar olan hedefi 28 milyon turist ve 22 milyar dolar olarak revize etmiştik. Şimdi bu hedefi bir kez daha revize ederek yıl sonunda 29 milyon turist 24 milyar dolar gelir bekliyoruz. En önemlisi de 2018’de 647 dolar olan kişi başı turizm harcamasını 830 dolara çıkardık. Yüzde 40 geriden takip ettiğimiz İspanya’yı geride bırakmayı başardık” dedi.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda yeni hedefler belirleneceğini açıklayan Ersoy, “Güvenli turizmi, güvenli ve yeşil turizm sertifikası olarak değiştireceğiz. Turizm sertifikasında olduğu gibi sürdürülebilirlik ve çevre konusunda adımlar atmalıyız. 2022’den itibaren kuralları belirlemeyi amaçlıyoruz” bilgisini verdi.

Sürdürülebilir turizm talebi artıyor

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sürdürülebilir turizm talebinin arttığını belirterek şöyle konuştu: “Turist sayısında dünyada altıncı sıradayız ancak gelir sıralamasında turist sayısındaki kadar iyi değiliz. Bu nedenle salgın sonrası toparlanmayla beraber potansiyelimizi değerlendirip gelirlerimizi artırmamız gerekiyor. Turizm yatırımlarımızı güvenli, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirebiliriz. Ekim 2021 itibarıyla KGF’nin 6.47 milyar TL turizm sektörüne sağladığı kefaletin yüzde 18’inde DenizBank var. Pandemi sürecinde Ocak 2020’den bugüne, 1.4 milyar dolar turizm kredimizi yapılandırdık.”

Kaynak: Milliyet.com / Aylin Rana AYDIN

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