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Ayasofya ve Kariye’nin ardından kiliseler için tanıtım hamlesi

AK Parti, Kariye ve Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması kararından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’deki 435 kilise ve sinagogla ilgili çalışma başlattı. Kilise, sinagog ve havraları anlatan bir kitapçık hazırlanarak yurtdışından gelen misyon şeflerine hediye edilecek.

Turizm 28.08.2020, 15:35
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Ayasofya ve Kariye’nin ardından kiliseler için tanıtım hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Biz sadece cami yapmıyoruz” diyerek verdiği talimatın ardından AK Parti, Sümela, Akdamar gibi Türkiye’de restore edilen ve kullanılan kilise, sinagog ve havraları anlatan bir kitapçık hazırlayarak yurtdışından gelen misyon şeflerine hediye edecek.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Hürriyet Gazetesi’nden Gizem Karakış’ın haberine göre; Erdoğan, basına kapalı düzenlenen son MKYK toplantısında Türkiye’de restore edilen Sümela, Akdamar kiliselerinin de yer aldığı 435 kilise ve sinagogun tanıtılmasını istedi.

Talimatın ardından AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’deki 435 kilise, sinagog ve havranın tanıtımı için çalışmalara başladı.

KİTAPÇIK HAZIRLANACAK

Yılmaz, Türkiye’de 180 bin 854 Hıristiyan ve yaklaşık 20 bin Yahudi için 435 kilise, sinagog ve havranın olmasıyla ilgili hem Türkçe hem de İngilizce tanıtım kitapçığı hazırlayacak.

Kitapçıkta özellikle Kariye ve Ayasofya’nın tarihi ve tekrar cami olarak nasıl kullanılmaya başlandığı detaylarıyla anlatılırken, Sümela, Akdamar gibi kiliselerin de tanıtımı yapılacak. Yabancı misyon şeflerine hediye edilecek kitapçık ayrıca bakanlıklar, AK Partili kurmaylar, belediye başkanları ve il başkanlarına da dağıtılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz özetle şu açıklamalarda bulundu:

CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMEDİ

“Ayasofya’nın 1500 yıllık bir tarihi var. 500 yılı cami olarak geçmiş. Ayasofya kiliseden camiye dönüştürülen bir yapı değil. Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesine ait bir yapı. Burada Yunanistan başta olmak üzere kiliselerden bazı itirazlar oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin karar alıp uygulayacağı bir konudur. Buna da herkesin saygı duyması gerekiyor. Atina’da cami yok. Avrupa’da cami olmayan tek başkent. Bu karar başkalarına, Hıristiyanlara karşı verilmiş bir karar değil. Dünyada birçok eser var ve UNESCO’nın da bazı kuralları var. Biz de Ayasofya’da bu kurallara uyduk. Bu eser sadece Müslümanlara açık değil, herkese açık.

Hatay’da kilise ve cami sırt sırtadır. Buralar hâlâ ibadete açık. Biz gayrimüslim vatandaşlarımızın ibadetlerine ve dini inançlarına sonuna kadar saygılıyız. Bu konuda aslında örnek bir ülkeyiz. Sümela şimdi açıldı ve ayinler başladı.

HER ZAMAN GEZİLEBİLİR

Kariye de, Ayasofya’ya benzer durumda. Alınan kararlar “Ziyaretçilere kapanacak” anlamına gelmiyor. Hangi inançtan hangi çevreden olursa olsun insanlar her zaman Kariye Camisi’ni de Ayasofya’yı da gezebilirler. Ayasofya’da vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bir hasretti. Devletler düzeyinde de çok büyük bir tepki görmedim.”

EN ÇOK KİLİSE İSTANBUL VE MARDİN’DE

Türkiye’de toplamda 393 kilise, 38 sinagog ve 4 havra bulunuyor. İstanbul’da 219 kilise ve 25 sinagog, Ankara’da 11 kilise, 1 sinagog, Mardin’de 59 kilise, Çanakkale’de 21 kilise, 1 sinagog, Hatay’da 18 kilise, 2 havra, İzmir’de 13 kilise, 6 sinagog yer alıyor.

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