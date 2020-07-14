Antalya’daki 5 yıldızlı otel yeniden icradan satışa çıkarıldı

Kemer İcra Dairesi Müdürlüğü, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çamyuva mevkiinde bulunan Eco Dream Club Sea Resort’ü yeniden icradan satışa çıkardı. 96.5 milyon lira muhammen bedel belirlenen tesisin ilk ihalesi 29 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30’da, ikinci ihalesi ise 27 Ekim 2020 tarihinde yine aynı saatte yapılacak.

Eco Dream Club Sea Resort’ün 11 milyon dolar bedelle Halk Bankasına ipotekli olduğu belirtildi. 49 yıllığına Favori Dinlenme Tesislerine tahsis edilen Maliye Hazinesine ait arazi üzerindeki tesisin tahsis süresi 2038 yılında doluyor. 16 bin 669 metrekare kapalı kullanım alanına sahip tesiste 290 yataklı 5 yıldızlı otel ve devremülk tatil evleri bulunuyor.

Söz konusu otel bu yılın başında da 110 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmışt