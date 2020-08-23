banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor

''Antalya Havalimanı’na günde 100’den fazla uçak geliyor''

Türkiye’nin turizmde iki ana pazarı Rusya ve Almanya’dan operasyonların başlamasıyla, sektörde bir canlılık başladığını söyleyen AKTOB Başkanı Erkan Yağcı bunun sürdürülebilir kılınması için getirilen düzenlemelere uyulması ve kurallardan taviz verilmemesi gerektiğini belirterek “Bunu kış dönemine ve 2021’e taşımalıyız” dedi.

Turizm 23.08.2020, 09:00
4
''Antalya Havalimanı’na günde 100’den fazla uçak geliyor''

Almanya’nın seyahat uyarısını kaldırması ve Rusya’dan charter uçuşlarının başlamasını değerlendiren Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı Antalya havaalanına günde 100’ün üzerinde uçak inmeye başladığını söyledi.

Ukrayna, İngiltere, Beyaz Rusya, Sırbistan’dan da uçuşların başladığını ifade eden Yağcı, ‘’İç pazar hareketlendi, Almanya seyahat uyarısını kaldırdı ve turizm hareketi başladı. Rusya’dan da ilk hafta önemli bir turist girişi oluyor. Sıkıntılı bir dönemden sonra bunlar turizm ile ilgili sevindirici gelişmeler. Bunun sürdürülebilir olması önümüzdeki en önemli hedeftir” diye konuştu.

“Yaşanmaya başlayan canlılığı sürdürülebilir kılmamız” gerekir diyen Erkan Yağcı, ‘’Bunun için Güvenli Turizm Sertifikasına uyumumuz tam ve sürekli olmalıdır. Bu yıl covid-19 ile ilgili yaptığımız mücadelede göstereceğimiz başarı örnek bir varış noktası olması yolunda 2021 yılı içinde bizler için çok önemli olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Öncelik ne fiyat, ne  doluluk:  güvenlik

Turizmdeki canlanmanın sürdürülebilir olması için temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı bu sezon için önceliğimiz” diyen AKTOB Başkanı şunları söyledi:

“COVID-19 pandemisine karşı mücadelemiz sürerken, sektörümüz zor bir süreçten geçiyor. Türkiye’de tüm dinamiklerle el ele vererek bu sürece kadar geldik. Turizm de hareketlilik Temmuz ayına kıyasla daha da artacak. Bu başarının devamı için ülke genelinde olduğu gibi, turizmde de kurallara tavizsiz uyulması ve temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı önemli.

Bu dönemin belirleyici özelliğinin fiyat ve doluluk değil güvenlik olduğunu unutmadan bu konuda herkesin azami titizliği göstermesi, düzenlemelere aynen devam edilmesi gerekir.

Salgın döneminde de turizmin yapılabiliyor olmamız son derece önemlidir. Bu bir başarı göstergesidir Bu yıl turizm sezonunda önceliğin; işletmelerimizi açık tutmak, ticari faaliyetimize devam etmektir.

2021’e hazırlık

Önümüzde önemli bir kış dönemi var. Kışın özellikle turizm çeşitlendirmesinde önemli olan toplantı ve kongre turizmi, golf turizmi, spor turizmi; futbol turizm gibi alanlarda turizm hareketliliği son derece önemli olacak. Yazın başlayan turizm hareketliliğinin kışın devam etmesi işletmelerimiz için son derece önemlidir. Şu an yaşadığımız hareketlilik ve kışın devam edecek turizm hareketliliği 2021 yılı için önemlidir. Şimdiden hazırlıklarımızı yapmamız gerekir.

Süreci iyi yönetmeliyiz

Dünya da en son salgın salgınlar 100 yıl önce oldu. 1918-1919 İspanyol gribinden sonraki ilk salgın bu yıl olmuştur. Hepimizin tarihe tanıklık ettiği bu süreçte sektörümüz derinden etkilenmiştir. Turizm sektörümüzün ülke için cari açığının kapatılmasında; istihdama katkısında; kendisi ile ilintili 54 sektörde yarattığı çarpan etkisinde, ithalat yapmadan ihracat yapan en milli ve stratejik sektör olarak sektörümüzün diri ve canlı tutulması son derece önemlidir. Sakin ve suhulet içinde bu zor dönemde sektörün canlanması için kamu kesimi ile yakın çalışıp sektörün desteklenmesi en önemli önceliğimiz olmuştur. Bu nedenle KDV indirimi gibi ve talebin canlandırılması noktasında yapılan tüm girişimler son derece yerinde olmuştur. Bu desteklerin 2021 yılı için devam etmesi sektörün dayanıklılığı ve mukavemeti için son derece önemlidir.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Ağustos 2020
İmsak 04:41
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:59
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25