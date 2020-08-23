''Antalya Havalimanı’na günde 100’den fazla uçak geliyor''

Almanya’nın seyahat uyarısını kaldırması ve Rusya’dan charter uçuşlarının başlamasını değerlendiren Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı Antalya havaalanına günde 100’ün üzerinde uçak inmeye başladığını söyledi.



Ukrayna, İngiltere, Beyaz Rusya, Sırbistan’dan da uçuşların başladığını ifade eden Yağcı, ‘’İç pazar hareketlendi, Almanya seyahat uyarısını kaldırdı ve turizm hareketi başladı. Rusya’dan da ilk hafta önemli bir turist girişi oluyor. Sıkıntılı bir dönemden sonra bunlar turizm ile ilgili sevindirici gelişmeler. Bunun sürdürülebilir olması önümüzdeki en önemli hedeftir” diye konuştu.



“Yaşanmaya başlayan canlılığı sürdürülebilir kılmamız” gerekir diyen Erkan Yağcı, ‘’Bunun için Güvenli Turizm Sertifikasına uyumumuz tam ve sürekli olmalıdır. Bu yıl covid-19 ile ilgili yaptığımız mücadelede göstereceğimiz başarı örnek bir varış noktası olması yolunda 2021 yılı içinde bizler için çok önemli olacak” değerlendirmesinde bulundu.



Öncelik ne fiyat, ne doluluk: güvenlik



Turizmdeki canlanmanın sürdürülebilir olması için temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı bu sezon için önceliğimiz” diyen AKTOB Başkanı şunları söyledi:



“COVID-19 pandemisine karşı mücadelemiz sürerken, sektörümüz zor bir süreçten geçiyor. Türkiye’de tüm dinamiklerle el ele vererek bu sürece kadar geldik. Turizm de hareketlilik Temmuz ayına kıyasla daha da artacak. Bu başarının devamı için ülke genelinde olduğu gibi, turizmde de kurallara tavizsiz uyulması ve temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı önemli.



Bu dönemin belirleyici özelliğinin fiyat ve doluluk değil güvenlik olduğunu unutmadan bu konuda herkesin azami titizliği göstermesi, düzenlemelere aynen devam edilmesi gerekir.



Salgın döneminde de turizmin yapılabiliyor olmamız son derece önemlidir. Bu bir başarı göstergesidir Bu yıl turizm sezonunda önceliğin; işletmelerimizi açık tutmak, ticari faaliyetimize devam etmektir.



2021’e hazırlık



Önümüzde önemli bir kış dönemi var. Kışın özellikle turizm çeşitlendirmesinde önemli olan toplantı ve kongre turizmi, golf turizmi, spor turizmi; futbol turizm gibi alanlarda turizm hareketliliği son derece önemli olacak. Yazın başlayan turizm hareketliliğinin kışın devam etmesi işletmelerimiz için son derece önemlidir. Şu an yaşadığımız hareketlilik ve kışın devam edecek turizm hareketliliği 2021 yılı için önemlidir. Şimdiden hazırlıklarımızı yapmamız gerekir.



Süreci iyi yönetmeliyiz



Dünya da en son salgın salgınlar 100 yıl önce oldu. 1918-1919 İspanyol gribinden sonraki ilk salgın bu yıl olmuştur. Hepimizin tarihe tanıklık ettiği bu süreçte sektörümüz derinden etkilenmiştir. Turizm sektörümüzün ülke için cari açığının kapatılmasında; istihdama katkısında; kendisi ile ilintili 54 sektörde yarattığı çarpan etkisinde, ithalat yapmadan ihracat yapan en milli ve stratejik sektör olarak sektörümüzün diri ve canlı tutulması son derece önemlidir. Sakin ve suhulet içinde bu zor dönemde sektörün canlanması için kamu kesimi ile yakın çalışıp sektörün desteklenmesi en önemli önceliğimiz olmuştur. Bu nedenle KDV indirimi gibi ve talebin canlandırılması noktasında yapılan tüm girişimler son derece yerinde olmuştur. Bu desteklerin 2021 yılı için devam etmesi sektörün dayanıklılığı ve mukavemeti için son derece önemlidir.