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Altı ayda turizmden sadece 2.5 Milyar Dolar geldi

Turizm, COVID-19 salgınının pençesinden bir türlü kurtulamıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Raporu’na göre, bu yılın ilk 6 ayında turizm geliri sadece 2.4 milyar dolar oldu.

Turizm 07.09.2021, 09:31
Altı ayda turizmden sadece 2.5 Milyar Dolar geldi

Bu 6 aylık dönem için gelen turist sayısı da, önceki yılın ilk 3 ayında gelen turist sayısını ancak yakalayabildi.

Oysa geçen gün yapılan açıklamada, bu yıl hedeflenen 25 milyar dolarlık turizm geliri hedefinin değişmediği vurgulanmıştı.

“Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm” başlıklı 27 Ağustos tarihli rapordaki verilere göre, geçen yılın ilk 3 ayında Türkiye'ye 4 milyon 636 bin turist giriş yaptı.

Bu yılın ilk 6 ayında gelen turist sayısı ise sadece 4 milyon 970 bin oldu. Rapora göre, 2020'de ülkemize toplam 12 milyon 708 bin turist giriş yaptı. Bu yıl için de buna yakın bir rakam bekleniyor.

2020'de seyahat geliri 10 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşirken, turizm geliri ise 12 milyar 59 milyon dolarda kaldı.

Bu yılın ilk 6 ayında ise 4 milyar 579 milyon dolar seyahat geliri, 2 milyar 452 milyon dolar ise turizm geliri gerçekleşti.

Kaynak: Ali Eklber Ertürk/Sözcü

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