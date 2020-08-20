Almanya’da Türkiye rezervasyonları neden düşüyor?

Almanya’nın Türkiye’de Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir’i, belirli koşullar altında, seyahat kısıtlamasının dışına çıkarması satışları arttırmak yerine daha da düşürdü.

PCR testi olmayan yolcu uçağa alınmıyor

Almanya ile Türkiye arasında yapılan mutabakatla Türkiye’deki 4 il seyahat uyarısından muaf tutulurken, Almanya’ya dönenler için PCR testi zorunluluğu getirilmiş, test sonucu pozitif çıkan yolcuların ise uçağa alınmamasına karar verilmişti. Testi pozitif çıkan yolcular, kendi imkanlarıyla ya kaldıkları yerlerde 14 gün izole olacak ya da hastanede tedavi görecek.

''Almanlar çekiniyor, satışlar yüzde 30-40 düştü''

Yapılan mutabakatın satışlara olumlu yansıması beklenirken tam tersi etki yarattığı öğrenildi. TurizmGüncel’in Almanya’daki sektör kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, mutabakat sonrası Türkiye tatili satışları yüzde 30-40 oranında gerilemekle kalmadı, iptaller de baş gösterdi. Turizmciler, Alman halkının yabancı bir ülkede karantinada kalma veya hastaneye düşme korkusuyla rezervasyon yapmaya çekindiğini ifade ediyor.

Fiyat rekabeti de başladı

Öte taraftan Almanya pazarında fiyat rekabetinin de başladığı öğrenildi. Pazarda faaliyet gösteren bazı tur şirketlerinin piyasa ortalamanın oldukça altında fiyatlarla paket tur satmaya başladığı belirtiliyor. Şirketler, düşen fiyatları ileride eski seviyesine getirmenin oldukça zor olacağı görüşünde.



''Neden, mutabakat değil, artan vaka sayıları olabilir''



Almanya pazarını yakından takip eden bir başka turizmci ise rezervasyonlarda bir düşüş varsa bunun mutabakattan değil Almanya'da artan korona vakalarından kaynaklanıyor olabileceğini ifade etti. Türkiye'deki 4 ile dönük seyhat uyaısının kaldırılmasıyla beraber turistlerim seyahat poliçesine Covid-19'un da eklendiğini hatırlatan turizmci, mutabakat kaynaklı bir rzervsyon düşüşü olduğuna inanmadığını ifade etti.