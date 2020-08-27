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450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası ziyaretçilerinin nefesini kesiyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte kurulan cam teras, ziyaretçilerine sonbaharın renkleriyle bezenen doğanın güzelliğini seyretme imkanı sunuyor

Turizm 27.08.2020, 10:18 27.08.2020, 10:20
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450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası ziyaretçilerinin nefesini kesiyor

Şehitler Diyarı ve Evliyalar Şehri olarak bilinen Kastamonu, kültür turizminde olduğu kadar yapılan yatırımlar sayesinde doğa ve tabiat turizminden de adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Son yıllarda doğa ve tabiat turizminin öne çıkan adreslerinden olan Kastamonu'da, Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan Çatak Kanyonunda 450 metre yüksekliğe inşa edilen Azdavay Cam Teras, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Azdavay Belediyesi tarafından işletilen cam teras, 450 metre yükseklikten adeta ziyaretçilerine hem adrenalin hem de görsel şölen sunuyor. İl Özel İdaresi tarafından yolu da asfaltlanarak daha kullanışlı hale getirilen Azdavay Cam Terası görmek isteyenler terasın önünde adeta kuyruk oluşturuyor.

"Nefes kesici bir güzelliği var” Ziyaretçilerden Ercan Contay, İstanbul'dan geldiğini ve cam terasa ilk defa çıktığını belirtti. Cam Teras hakkında internetten araştırma yaptığını söyleyen Contay, “Buraya gelip gelmemekte tereddütte kaldım.

Fakat gelmeye karar verdik, iyi ki de çıkıp buraları görmeye gelmişiz. Buradaki güzellikler hakikaten nefes kesici, bu cam terası yapanlardan, emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun. Gerçekten burada çok büyük bir emek var. Harikulade bir güzelliği var kanyonun. Orman olsun kanyon olsun, buradan geçerseniz ya da buralara gelirseniz mutlaka cam terasa da uğrayın derim. Mutlaka cam terasa gelip buralara görmenizi isterim.

Yaptığım araştırmalar sonucunda burasını çok beğendim ve İstanbul'dan gelmeye karar verdim. Çok hoşuma gitti, iyi ki de buraya gelmişim. Nefes kesici bir güzelliği var” dedi.

“Cam teras, güzel ve heyecan verici” İstanbul'dan cam terası görmeye geldiklerini anlatan Nisa Nur Contay ise, “Babam izlen ayrıldı, bizlerde buraya gezmeye geldik. Cam teras bir hayli güzel, heyecan verici. Camın üzerinde yürümek baya heyecan katıyor, güzel oluyor. Beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Zaten tatil için buraya geldik. Bir hayli kalabalık ve büyük ilgi gören bir yer” diye konuştu.

“Terasa ilk girerken biraz korktum ama daha sonra alıştım” Cam terası çok beğendiğini söyleyen Zeynep Kara adlı ziyaretçi de, “Burası benim memleketim. Burada cam terasa geldim. Çok güzeldi, çok beğendim. Herkese buraya gelmeye tavsiye ediyorum. Cam terası çok güzel buldum, çok heyecanlandım. İlk girerken biraz korktum ama daha sonra alıştım” şeklinde konuştu.

#Kastamonu
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