25. Dönem Türsab Başkan Adayı Ali Bilir:“Türsab’ta ‘tek adam’ yönetimine son vereceğiz”

25. Dönem TÜRSAB Genel Başkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan Ali Bilir, İstanbul’da bir otelde basın ile buluştu. Buluşmada seçim için başkan adaylığını açıklayan Ali Bilir, “Bugüne kadar yaşamımın her aşamasında yaptığım görevlerde, üstlendiğim sorumluluklarda daima ekip ruhuna inandım ve inanmış bir ekiple hizmet ettim. Her yola çıkışımda, asla taviz vermedim ve ilkelerim doğrultusunda çalışmalarımı sürdürdüm. TÜRSAB’ın 50. yılında, 50 yıllık hayat birikimimle yeni bir başlangıç yapmak için TÜRSAB 25. dönem başkan adaylığımı huzurlarınızda açıklıyorum” dedi.

Bilir, 15 yılı aşkın bir süredir Turizm ve Seyahat Acenteciliği mesleğinin her kademesinde görev yaptığını ifade ederek, “Ülkemizde daha çok ziyaretçi gelmesi, bölgelerimizin tanıtılması, sürdürülebilir bir turizm sağlanması ülkemiz ekonomisine daha çok katma değer oluşturması için acentelerimizin güçlendirilmesi gerektiğini biliyorum” diye konuştu.

Yıllardan beri var olan TÜRSAB zihniyetinin ve tek adamlı yönetime karşı olduğuna değinen Bilir, “Beş yıl önce göreve gelirken TÜRSAB borçlandırılmış, acenteler ile ticaret yapan bir yapıya bürünmüş ve bölge temsil kurullarımız sadece genel merkeze biat eden bir kurum haline getirilmişti. Bu yüzden kamuoyu itibarı zedelenmiş, ortak aklın olmadığı tek adamlık bir yönetim şeklini almıştı” şeklinde konuştu.

Ali Bilir, “Son süreçte yaşanılan gelişmeler çözümsüz yaklaşımlar, uzlaşmasız ilkeler ve acentelerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda aday olmam gerekliliğini hissettim. Şahsıma gösterdikleri teveccühten dolayı meslektaşlarıma bir kez de sizlerin aracılığı ile teşekkür ediyorum” dedi.

“SAVURGANLIĞIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

“Sorunları biliyoruz, çözümlerini de” diyerek sektörün açıklarının nasıl kapatılacağına hakim olduğunu ifade ederken, TÜRSAB’ın şu anda bir savurganlık içinde olduğuna değinen Ali Bilir, “ Öncelikle bu savurganlığın önüne geçeceğiz. Savurganlığın önüne geçerek tasarrufu yapmaya başladıktan sonra zaten sizin otomatik olarak bazı kaynaklarınız oluşmaya başlıyor. Bununla birlikte TÜRSAB’ın devletle ve diğer kurumlarla beraber yapabileceği üyelerin işlerini kolaylaştırabilecek ortak çözümler var. Gelir kapılarını buradan bulacağız. TÜRSAB’ın hiçbir gelir kapısı acenteleri (üyeleri) olmayacak” diye konuştu.

“OYUNUZU KULLANIN, OYUNA GELMEYİN”

Acentelerin kendi yararına oyunu kullanması gerektiğini söyleyen Bilir konuşmasında, “Sayın meslektaşlarım planlanan oyunlara gelmeyin oyunuzu hür iradenizle kullanın. Biz yol ve konaklama ihtiyacınızı karşılarız söylemlerini sizi oyunun içine çekmekten başka bir şey değil. 24. Genel Kurul’da alınan karar ereği seçime katılacak üyelerimizin masrafları TÜRSAB tarafından karşılanacak” ifadelerine yer verdi.

Mevcut başkanın acetenleri davet ederken TÜRSAB ödeneğinden yararlandığını vurgulayan Ali Bilir, mevcut başkanın ekibi tarafından acentelerin arandığını, oylarını kullanmaları adına, uçak ve otel masraflarını karşılama vaadi verdiğini ve bu verdiği vaadin de tamamen TÜRSAB bütçesinden karşılandığını yani bununda acentelerin cebinden çıkan aidatlarla dolaylı olarak karşılanacağını belirtti.

“ACENTELER KAZANACAK”

Basın aracılığıyla meslektaşlarına seslenen Ali Bilir, “Saygıdeğer meslektaşlarım, her seçim kendi özünde önemli, kıymetli. Hepimizin mesleğini ve geleceğini ilgilendiren 25. dönem olağan genel kurulumuza sayılı günler kaldı. Bu seçimde hep beraber bir karar alacağız. Ya eskiye dönüşün yolunu tekrar açacağız, ya da artık eskiye asla dönüş yoktur diyeceğiz. Acentelerimizin kazanması için. Hep birlikte yönetmek için. TÜRSAB’ın turizmde otorite olması için, mesleğimizi geleceğe taşımak için, TÜRSAB’da yeni bir dönem için, ‘Şimdi Tam Zamanı’ diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle sizleri sandığa davet ediyorum. Oy kullanmaya davet ediyorum. Özgür ve özgün iradenizi sandığa yansıtmaya davet ediyorum” açıklamasını yaptı.