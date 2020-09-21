23 destinasyonu uçuş ağından çıkardı! İşte THY’nin güncel uçuş planı

THY’nin web sitesinde yer alan 15 Eylül’de güncellenen duyuru metninde “21 Mart 2020 – 31 Aralık 2020 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi Eylül ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız” denildi.

NOT: THY’nin güncel yurt içi ve yurt dışı uçuş takvimine ulaşmak için “THY Güncel Uçuş Planı” linkine tıklayın.

YURT DIŞI UÇUŞLAR

AMERİKA

Atlanta, ABD

Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Boston, ABD

Boston Logan Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Washington DC, ABD

Dulles Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 5 uçuş

Houston, ABD

George Bush Kıtalararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

New York, ABD

John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Los Angeles, ABD

Los Angeles Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 5 uçuş

Miami, ABD

Miami Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 4 uçuş

Chicago, ABD

O’Hare Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

San Francisco, ABD

San Francisco Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 4 uçuş

AFGANİSTAN

Kabil, Afganistan

Kabil Uluslararası Havalimanı

10 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş

ALMANYA

Köln, Almanya

Köln Bonn Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Düsseldorf, Almanya

Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 14 uçuş

Frankfurt, Almanya

Frankfurt Havalimanı

Eylül ayında haftada 14 uçuş

Hannover, Almanya

Hannover Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Hamburg, Almanya

Hamburg Fuhlsbüttel Havalimanı

Eylül ayında haftada 11 uçuş

Münih, Almanya

Münih Franz Josef Strauss Havalimanı

Eylül ayında haftada 11 uçuş

Nürnberg, Almanya

Nürnberg Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Stuttgart, Almanya

Stuttgart Havalimanı

Eylül ayında haftada 9 uçuş

Berlin, Almanya

Berlin Tegel Havalimanı

Eylül ayında haftada 11 uçuş

AVUSTURYA

Salzburg, Avusturya

Salzburg W. A. Mozart Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Viyana, Avusturya

Viyana Schwechat Havalimanı

Eylül ayında haftada 9 uçuş

AZERBAYCAN

Bakü, Azerbaycan

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 11 uçuş

Nahçıvan, Azerbaycan

Nahçıvan Havalimanı

4 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

BAHREYN

Bahreyn, Bahreyn

Bahreyn Uluslararası Havalimanı

15 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

BANGLADEŞ

Dakka, Bangladeş

Dakka Shah Jalal Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 5 uçuş

BELARUS

Minsk, Belarus

Minsk Ulusal Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

BELÇİKA

Brüksel, Belçika

Brüksel National Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

BENİN

Cotonou, Benin

Cotonou Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

BİRLEŞİK KRALLIK

Birmingham, Birleşik Krallık

Birmingham Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Londra, Birleşik Krallık

Gatwick Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Londra, Birleşik Krallık

Heathrow Havalimanı

Eylül ayında haftada 21 uçuş

Manchester, Birleşik Krallık

Manchester Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

BOSNA HERSEK

Saraybosna, Bosna Hersek

Saraybosna Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

BULGARİSTAN

Sofya, Bulgaristan

Sofya Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

BURKİNA-FASO

Ouagadougou, Burkina-Ḟaso

Ouagadougou Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

CEZAYİR

Cezayir, Cezayir

Houari Boumediene Havalimanı

14 Eylül itibarıyla haftada 10 uçuş

Konstantin, Cezayir

Mohammed Boudiaf Uluslararası Havalimanı

14 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

Vahran, Cezayir

Oran Es Senia Havalimanı

14 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

CİBUTİ

Cibuti, Cibuti

Cibuti-Ambouli Uluslararası Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

DANİMARKA

Kopenhag, Danimarka

Kopenhag Kastrup Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

ENDONEZYA

Cakarta, Endonezya

Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 3 uçuş

ETİYOPYA

Addis Ababa, Etiyopya

Bole Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş

FAS

Kazablanka, Fas

Muhammed V Uluslararası Havalimanı

11 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

FİLDİŞİ SAHİLİ

Abidjan, Fildişi Sahili

Felix Houphouet Boigny Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

FİLİPİNLER

Manila, Filipinler

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 3 uçuş

FİNLANDİYA

Helsinki, Finlandiya

Helsinki-Vantaa Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

FRANSA

Paris, Fransa

Charles De Gaulle Havalimanı

Eylül ayında haftada 20 uçuş

Lyon, Fransa

Saint Exupery Havalimanı

Eylül ayında haftada 8 uçuş

Marsilya, Fransa

Marsilya Provence (Marignane) Havalimanı

Eylül ayında haftada 5 uçuş

Nice, Fransa

Cote D’Azur Uluslararası Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Toulouse, Fransa

Toulouse Blagnac Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

GABON

Libreville, Gabon

Libreville Leon M’ba Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 2 uçuş

GANA

Akra, Gana

Kotoka Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 4 uçuş

GİNE

Konakri, Gine

Konakri Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

GÜNEY AFRİKA

Cape Town, Güney Afrika

Cape Town Uluslararası Havalimanı

15 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Durban, Güney Afrika

King Shaka Uluslararası Havalimanı

15 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

Johannesburg, Güney Afrika

Johannesburg Havalimanı

15 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

GÜNEY KORE

Seul, Güney Kore

Incheon Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 3 uçuş

HOLLANDA

Amsterdam, Hollanda

Amsterdam Schiphol Havalimanı

Eylül ayında haftada 15 uçuş

HIRVATİSTAN

Zagreb, Hırvatistan

Zagreb Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

IRAK

Bağdat, Irak

Bağdat Uluslararası Havalimanı

9 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş

Erbil, Irak

Erbil Uluslararası Havalimanı

9 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş

Süleymaniye, Irak

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı

11 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

JAPONYA

Tokyo, Japonya

Haneda Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 2 uçuş

KAMERUN

Douala, Kamerun

Douala Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 3 uçuş

Yaounde, Kamerun

Yaounde Nsimalen Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 3 uçuş

KANADA

Montreal, Kanada

Montreal–Pierre Elliott Trudeau Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Toronto, Kanada

Toronto Lester B. Pearson Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 5 uçuş

KARADAĞ

Podgorica, Karadağ

Podgorica Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

KATAR

Doha, Katar

Doha Hamad Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

KAZAKİSTAN

Almatı, Kazakistan

Almatı Havalimanı

Eylül ayında haftada 5 uçuş

Nur-Sultan, Kazakistan

Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 3 uçuş

KENYA

Nairobi, Kenya

Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 5 uçuş

KONGO CUMHURİYETİ

Kinşasa, Kongo Cumhuriyeti

N’djili Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 3 uçuş

KOSOVA

Priştine, Kosova

Priştine Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

KUVEYT

Kuveyt, Kuveyt

Kuveyt Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

KUZEY KIBRIS

Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs

Ercan Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 14 uçuş

KIRGIZİSTAN

Bişkek, Kırgızistan

Manas Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 6 uçuş

LÜBNAN

Beyrut, Lübnan

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 14 uçuş

LÜKSEMBURG

Lüksemburg, Lüksemburg

Lüksemburg Havalimanı

4 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

MACARİSTAN

Budapeşte, Macaristan

Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

MAKEDONYA

Üsküp, Makedonya

Üsküp Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

MALEZYA

Kuala Lumpur, Malezya

Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 3 uçuş

MALİ

Bamako, Mali

Bamako–Senou Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

MALTA

Malta, Malta

Malta Luqa Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

MOLDOVA

Kişinev, Moldova

Kişinev Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

MORİTANYA

Nuakşot, Moritanya

Nuakşot Havalimanı

Eylül ayında haftada 5 uçuş

MOĞOLİSTAN

Ulanbator, Moğolistan

Ulanbator Buyant Uhaa Havalimanı

16 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

MISIR

Kahire, Mısır

Kahire Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 14 uçuş

İskenderiye, Mısır

Borg El Arab Havalimanı

Eylül ayında haftada 5 uçuş

NİJER

Abuja, Nijerya

Nnamdı Azikiwe Havalimanı

4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş

Lagos, Nijerya

Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı

4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş

Niamey, Nijer

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

NİJERYA

Abuja, Nijerya

Nnamdı Azikiwe Havalimanı

4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş

Lagos, Nijerya

Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı

4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş

NORVEÇ

Oslo, Norveç

Oslo-Gardermoen Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

PAKİSTAN

İslamabad, Pakistan

İslamabad Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Karaçi, Pakistan

Karaçi Civil Jinnah Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Lahor, Pakistan

Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

POLONYA

Varşova, Polonya

Varşova Frederic Chopin Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

PORTEKİZ

Lizbon, Portekiz

Lizbon Portela Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

ROMANYA

Cluj-Napoca, Romanya

Cluj-Napoca Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

Bükreş, Romanya

Henri Coanda Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 10 uçuş

RUANDA

Kigali, Ruanda

Kigali Havalimanı

16 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

RUSYA

Soçi, Rusya

Adler-Sochi Uluslararası Havalimanı

15 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Krasnodar, Rusya

Pashkovsky Havalimanı

15 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Kazan, Rusya

Kazan Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

St Petersburg, Rusya

St Petersburg Pulkovo Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Rostov-na-Donu, Rusya

Rostov-na-Donu Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 6 uçuş

Moskova, Rusya

Vnukovo Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 21 uçuş

SENEGAL

Dakar-Thies, Senegal

Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 5 uçuş

SİERRA LEONE

Freetown, Sierra Leone

Lungi Uluslararası Havalimanı

6 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

SİNGAPUR

Singapur, Singapur

Singapur Changi Havalimanı

Eylül ayında haftada 2 uçuş

SLOVENYA

Ljubljana, Slovenya

Ljubljana Joze Pucnik Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

SOMALİ

Mogadişu, Somali

Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

SUDAN

Hartum, Sudan

Kartum Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

SIRBİSTAN

Belgrad, Sırbistan

Belgrad Nikola Tesla Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

TACİKİSTAN

Duşanbe, Tacikistan

Duşanbe Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

TANZANYA

Darüsselam, Tanzanya

Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 3 uçuş

TUNUS

Tunus, Tunus

Tunus Kartaca Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

TÜRKİYE

Adana, Türkiye

Adana Havalimanı

Eylül ayında haftada 42 uçuş

İzmir, Türkiye

İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Eylül ayında haftada 49 uçuş

Adıyaman, Türkiye

Adıyaman Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Ağrı, Türkiye

Ağrı Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Kayseri, Türkiye

Kayseri Havalimanı

Eylül ayında haftada 21 uçuş

Antalya, Türkiye

Antalya Havalimanı

Eylül ayında haftada 49 uçuş

Batman, Türkiye

Batman Havalimanı

Eylül ayında haftada 14 uçuş

Bingöl, Türkiye

Bingöl Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Muğla-Bodrum, Türkiye

Milas-Bodrum Havalimanı

Eylül ayında haftada 35 uçuş

UGANDA

Entebbe, Uganda

Entebbe Uluslararası Havalimanı

16 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

UKRAYNA

Harkiv, Ukrayna

Harkiv Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Kiev, Ukrayna

Kiev Borispol Havalimanı

Eylül ayında haftada 12 uçuş

Herson, Ukrayna

Herson Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

Lviv, Ukrayna

Lviv Danylo Halytskyi Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

Odessa, Ukrayna

Odessa Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 10 uçuş

Zaporijya, Ukrayna

Zaporijya Uluslararası Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

UMMAN

Maskat, Umman

Maskat Uluslararası Havalimanı

17 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

VİETNAM

Hanoi, Vietnam

Noi Bai Uluslararası Havalimanı

18 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı

18 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

YUNANİSTAN

Atina, Yunanistan

Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

ÇAD

Encemine, Çad

Encemine Havalimanı

6 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

ÇEKYA

Prag, Çekya

Prag Vaclav Havel Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

ÇİN

Guangzhou, Çin

Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 2 uçuş

Hong Kong, Çin

Hong Kong Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 5 uçuş

Taipei, Çin

Taoyuan Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 3 uçuş

ÖZBEKİSTAN

Taşkent, Özbekistan

Taşkent Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 8 uçuş

ÜRDÜN

Amman, Ürdün

Queen Alia Havalimanı

15 Eylül itibarıyla haftada 14 uçuş

İRAN

İsfahan, İran

İsfahan Şehit Beheşti Havalimanı

11 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

Tahran, İran

İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı

9 Eylül itibarıyla haftada 21 uçuş

Meşhed, İran

Meşhed Havalimanı

12 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

İRLANDA

Dublin, İrlanda

Dublin Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

İSKOÇYA

Edinburgh, İskoçya

Edinburgh Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

İSPANYA

Malaga, İspanya

Malaga Costa Del Sol Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Barselona, İspanya

Barselona El Prat Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Madrid, İspanya

Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Valensiya, İspanya

Valensiya Havalimanı

2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

İSRAİL

Tel Aviv, İsrail

Ben Gurion Uluslararası Havalimanı

Eylül ayında haftada 10 uçuş

İSVEÇ

Stockholm, İsveç

Stockholm Arlanda Havalimanı

Eylül ayında haftada 6 uçuş

Göteborg, İsveç

Göteborg Landvetter Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

İSVİÇRE

Basel, İsviçre

Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Cenevre, İsviçre

Cenevre Cointrin Havalimanı

Eylül ayında haftada 6 uçuş

Zürih, İsviçre

Zürih Kloten Havalimanı

Eylül ayında haftada 11 uçuş

İTALYA

Bologna, İtalya

Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı

Eylül ayında haftada 4 uçuş

Roma, İtalya

Fiumicino – Leonardo da Vinci Havalimanı

Eylül ayında haftada 7 uçuş

Milano, İtalya

Milano Malpensa Havalimanı

Eylül ayında haftada 8 uçuş

Napoli, İtalya

Napoli Uluslararası Havalimanı

4 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Venedik, İtalya

Venedik Marco Polo Havalimanı

3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş