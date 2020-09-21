23 destinasyonu uçuş ağından çıkardı! İşte THY’nin güncel uçuş planı
Ağustos ayında toplam 222 destinasyona uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), uçuş ağından 23 destinasyonu çıkararak 199 noktaya sefer düzenlediğini açıkladı. İşte THY’nin Eylül 2020 güncel yurt dışı uçuş planı…
THY’nin web sitesinde yer alan 15 Eylül’de güncellenen duyuru metninde “21 Mart 2020 – 31 Aralık 2020 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi Eylül ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız” denildi.
NOT: THY’nin güncel yurt içi ve yurt dışı uçuş takvimine ulaşmak için “THY Güncel Uçuş Planı” linkine tıklayın.
YURT DIŞI UÇUŞLAR
AMERİKA
Atlanta, ABD
Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
Boston, ABD
Boston Logan Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
Washington DC, ABD
Dulles Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş
Houston, ABD
George Bush Kıtalararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
New York, ABD
John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Los Angeles, ABD
Los Angeles Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş
Miami, ABD
Miami Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 4 uçuş
Chicago, ABD
O’Hare Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
San Francisco, ABD
San Francisco Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 4 uçuş
AFGANİSTAN
Kabil, Afganistan
Kabil Uluslararası Havalimanı
10 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş
ALMANYA
Köln, Almanya
Köln Bonn Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Düsseldorf, Almanya
Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş
Frankfurt, Almanya
Frankfurt Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş
Hannover, Almanya
Hannover Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Hamburg, Almanya
Hamburg Fuhlsbüttel Havalimanı
Eylül ayında haftada 11 uçuş
Münih, Almanya
Münih Franz Josef Strauss Havalimanı
Eylül ayında haftada 11 uçuş
Nürnberg, Almanya
Nürnberg Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
Stuttgart, Almanya
Stuttgart Havalimanı
Eylül ayında haftada 9 uçuş
Berlin, Almanya
Berlin Tegel Havalimanı
Eylül ayında haftada 11 uçuş
AVUSTURYA
Salzburg, Avusturya
Salzburg W. A. Mozart Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
Viyana, Avusturya
Viyana Schwechat Havalimanı
Eylül ayında haftada 9 uçuş
AZERBAYCAN
Bakü, Azerbaycan
Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 11 uçuş
Nahçıvan, Azerbaycan
Nahçıvan Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş
BAHREYN
Bahreyn, Bahreyn
Bahreyn Uluslararası Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
BANGLADEŞ
Dakka, Bangladeş
Dakka Shah Jalal Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş
BELARUS
Minsk, Belarus
Minsk Ulusal Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
BELÇİKA
Brüksel, Belçika
Brüksel National Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
BENİN
Cotonou, Benin
Cotonou Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
BİRLEŞİK KRALLIK
Birmingham, Birleşik Krallık
Birmingham Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
Londra, Birleşik Krallık
Gatwick Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Londra, Birleşik Krallık
Heathrow Havalimanı
Eylül ayında haftada 21 uçuş
Manchester, Birleşik Krallık
Manchester Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
BOSNA HERSEK
Saraybosna, Bosna Hersek
Saraybosna Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
BULGARİSTAN
Sofya, Bulgaristan
Sofya Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
BURKİNA-FASO
Ouagadougou, Burkina-Ḟaso
Ouagadougou Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş
CEZAYİR
Cezayir, Cezayir
Houari Boumediene Havalimanı
14 Eylül itibarıyla haftada 10 uçuş
Konstantin, Cezayir
Mohammed Boudiaf Uluslararası Havalimanı
14 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
Vahran, Cezayir
Oran Es Senia Havalimanı
14 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
CİBUTİ
Cibuti, Cibuti
Cibuti-Ambouli Uluslararası Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş
DANİMARKA
Kopenhag, Danimarka
Kopenhag Kastrup Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
ENDONEZYA
Cakarta, Endonezya
Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş
ETİYOPYA
Addis Ababa, Etiyopya
Bole Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş
FAS
Kazablanka, Fas
Muhammed V Uluslararası Havalimanı
11 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
FİLDİŞİ SAHİLİ
Abidjan, Fildişi Sahili
Felix Houphouet Boigny Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
FİLİPİNLER
Manila, Filipinler
Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş
FİNLANDİYA
Helsinki, Finlandiya
Helsinki-Vantaa Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
FRANSA
Paris, Fransa
Charles De Gaulle Havalimanı
Eylül ayında haftada 20 uçuş
Lyon, Fransa
Saint Exupery Havalimanı
Eylül ayında haftada 8 uçuş
Marsilya, Fransa
Marsilya Provence (Marignane) Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş
Nice, Fransa
Cote D’Azur Uluslararası Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
Toulouse, Fransa
Toulouse Blagnac Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
GABON
Libreville, Gabon
Libreville Leon M’ba Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 2 uçuş
GANA
Akra, Gana
Kotoka Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 4 uçuş
GİNE
Konakri, Gine
Konakri Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş
GÜNEY AFRİKA
Cape Town, Güney Afrika
Cape Town Uluslararası Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
Durban, Güney Afrika
King Shaka Uluslararası Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş
Johannesburg, Güney Afrika
Johannesburg Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş
GÜNEY KORE
Seul, Güney Kore
Incheon Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş
HOLLANDA
Amsterdam, Hollanda
Amsterdam Schiphol Havalimanı
Eylül ayında haftada 15 uçuş
HIRVATİSTAN
Zagreb, Hırvatistan
Zagreb Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
IRAK
Bağdat, Irak
Bağdat Uluslararası Havalimanı
9 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş
Erbil, Irak
Erbil Uluslararası Havalimanı
9 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş
Süleymaniye, Irak
Süleymaniye Uluslararası Havalimanı
11 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
JAPONYA
Tokyo, Japonya
Haneda Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 2 uçuş
KAMERUN
Douala, Kamerun
Douala Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş
Yaounde, Kamerun
Yaounde Nsimalen Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş
KANADA
Montreal, Kanada
Montreal–Pierre Elliott Trudeau Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
Toronto, Kanada
Toronto Lester B. Pearson Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş
KARADAĞ
Podgorica, Karadağ
Podgorica Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
KATAR
Doha, Katar
Doha Hamad Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
KAZAKİSTAN
Almatı, Kazakistan
Almatı Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş
Nur-Sultan, Kazakistan
Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş
KENYA
Nairobi, Kenya
Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş
KONGO CUMHURİYETİ
Kinşasa, Kongo Cumhuriyeti
N’djili Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş
KOSOVA
Priştine, Kosova
Priştine Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
KUVEYT
Kuveyt, Kuveyt
Kuveyt Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
KUZEY KIBRIS
Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs
Ercan Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş
KIRGIZİSTAN
Bişkek, Kırgızistan
Manas Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 6 uçuş
LÜBNAN
Beyrut, Lübnan
Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş
LÜKSEMBURG
Lüksemburg, Lüksemburg
Lüksemburg Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
MACARİSTAN
Budapeşte, Macaristan
Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
MAKEDONYA
Üsküp, Makedonya
Üsküp Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
MALEZYA
Kuala Lumpur, Malezya
Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş
MALİ
Bamako, Mali
Bamako–Senou Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
MALTA
Malta, Malta
Malta Luqa Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
MOLDOVA
Kişinev, Moldova
Kişinev Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
MORİTANYA
Nuakşot, Moritanya
Nuakşot Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş
MOĞOLİSTAN
Ulanbator, Moğolistan
Ulanbator Buyant Uhaa Havalimanı
16 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş
MISIR
Kahire, Mısır
Kahire Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş
İskenderiye, Mısır
Borg El Arab Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş
NİJER
Abuja, Nijerya
Nnamdı Azikiwe Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş
Lagos, Nijerya
Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş
Niamey, Nijer
Diori Hamani Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
NİJERYA
Abuja, Nijerya
Nnamdı Azikiwe Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş
Lagos, Nijerya
Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş
NORVEÇ
Oslo, Norveç
Oslo-Gardermoen Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
PAKİSTAN
İslamabad, Pakistan
İslamabad Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Karaçi, Pakistan
Karaçi Civil Jinnah Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Lahor, Pakistan
Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
POLONYA
Varşova, Polonya
Varşova Frederic Chopin Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
PORTEKİZ
Lizbon, Portekiz
Lizbon Portela Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
ROMANYA
Cluj-Napoca, Romanya
Cluj-Napoca Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş
Bükreş, Romanya
Henri Coanda Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 10 uçuş
RUANDA
Kigali, Ruanda
Kigali Havalimanı
16 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
RUSYA
Soçi, Rusya
Adler-Sochi Uluslararası Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
Krasnodar, Rusya
Pashkovsky Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
Kazan, Rusya
Kazan Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
St Petersburg, Rusya
St Petersburg Pulkovo Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Rostov-na-Donu, Rusya
Rostov-na-Donu Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 6 uçuş
Moskova, Rusya
Vnukovo Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 21 uçuş
SENEGAL
Dakar-Thies, Senegal
Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş
SİERRA LEONE
Freetown, Sierra Leone
Lungi Uluslararası Havalimanı
6 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş
SİNGAPUR
Singapur, Singapur
Singapur Changi Havalimanı
Eylül ayında haftada 2 uçuş
SLOVENYA
Ljubljana, Slovenya
Ljubljana Joze Pucnik Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
SOMALİ
Mogadişu, Somali
Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş
SUDAN
Hartum, Sudan
Kartum Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
SIRBİSTAN
Belgrad, Sırbistan
Belgrad Nikola Tesla Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
TACİKİSTAN
Duşanbe, Tacikistan
Duşanbe Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş
TANZANYA
Darüsselam, Tanzanya
Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş
TUNUS
Tunus, Tunus
Tunus Kartaca Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
TÜRKİYE
Adana, Türkiye
Adana Havalimanı
Eylül ayında haftada 42 uçuş
İzmir, Türkiye
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Eylül ayında haftada 49 uçuş
Adıyaman, Türkiye
Adıyaman Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Ağrı, Türkiye
Ağrı Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Kayseri, Türkiye
Kayseri Havalimanı
Eylül ayında haftada 21 uçuş
Antalya, Türkiye
Antalya Havalimanı
Eylül ayında haftada 49 uçuş
Batman, Türkiye
Batman Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş
Bingöl, Türkiye
Bingöl Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Muğla-Bodrum, Türkiye
Milas-Bodrum Havalimanı
Eylül ayında haftada 35 uçuş
UGANDA
Entebbe, Uganda
Entebbe Uluslararası Havalimanı
16 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
UKRAYNA
Harkiv, Ukrayna
Harkiv Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
Kiev, Ukrayna
Kiev Borispol Havalimanı
Eylül ayında haftada 12 uçuş
Herson, Ukrayna
Herson Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş
Lviv, Ukrayna
Lviv Danylo Halytskyi Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
Odessa, Ukrayna
Odessa Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 10 uçuş
Zaporijya, Ukrayna
Zaporijya Uluslararası Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
UMMAN
Maskat, Umman
Maskat Uluslararası Havalimanı
17 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
VİETNAM
Hanoi, Vietnam
Noi Bai Uluslararası Havalimanı
18 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı
18 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş
YUNANİSTAN
Atina, Yunanistan
Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş
ÇAD
Encemine, Çad
Encemine Havalimanı
6 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş
ÇEKYA
Prag, Çekya
Prag Vaclav Havel Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
ÇİN
Guangzhou, Çin
Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 2 uçuş
Hong Kong, Çin
Hong Kong Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş
Taipei, Çin
Taoyuan Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş
ÖZBEKİSTAN
Taşkent, Özbekistan
Taşkent Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 8 uçuş
ÜRDÜN
Amman, Ürdün
Queen Alia Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 14 uçuş
İRAN
İsfahan, İran
İsfahan Şehit Beheşti Havalimanı
11 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş
Tahran, İran
İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı
9 Eylül itibarıyla haftada 21 uçuş
Meşhed, İran
Meşhed Havalimanı
12 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş
İRLANDA
Dublin, İrlanda
Dublin Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
İSKOÇYA
Edinburgh, İskoçya
Edinburgh Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
İSPANYA
Malaga, İspanya
Malaga Costa Del Sol Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
Barselona, İspanya
Barselona El Prat Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Madrid, İspanya
Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Valensiya, İspanya
Valensiya Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
İSRAİL
Tel Aviv, İsrail
Ben Gurion Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 10 uçuş
İSVEÇ
Stockholm, İsveç
Stockholm Arlanda Havalimanı
Eylül ayında haftada 6 uçuş
Göteborg, İsveç
Göteborg Landvetter Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
İSVİÇRE
Basel, İsviçre
Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Cenevre, İsviçre
Cenevre Cointrin Havalimanı
Eylül ayında haftada 6 uçuş
Zürih, İsviçre
Zürih Kloten Havalimanı
Eylül ayında haftada 11 uçuş
İTALYA
Bologna, İtalya
Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı
Eylül ayında haftada 4 uçuş
Roma, İtalya
Fiumicino – Leonardo da Vinci Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş
Milano, İtalya
Milano Malpensa Havalimanı
Eylül ayında haftada 8 uçuş
Napoli, İtalya
Napoli Uluslararası Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş
Venedik, İtalya
Venedik Marco Polo Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0