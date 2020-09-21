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23 destinasyonu uçuş ağından çıkardı! İşte THY’nin güncel uçuş planı

Ağustos ayında toplam 222 destinasyona uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), uçuş ağından 23 destinasyonu çıkararak 199 noktaya sefer düzenlediğini açıkladı. İşte THY’nin Eylül 2020 güncel yurt dışı uçuş planı…

Turizm 21.09.2020, 21:06
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23 destinasyonu uçuş ağından çıkardı! İşte THY’nin güncel uçuş planı

THY’nin web sitesinde yer alan 15 Eylül’de güncellenen duyuru metninde “21 Mart 2020 – 31 Aralık 2020 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi Eylül ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız” denildi.

NOT: THY’nin güncel yurt içi ve yurt dışı uçuş takvimine ulaşmak için “THY Güncel Uçuş Planı” linkine tıklayın.

YURT DIŞI UÇUŞLAR

AMERİKA

Atlanta, ABD
Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Boston, ABD
Boston Logan Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Washington DC, ABD
Dulles Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş

Houston, ABD
George Bush Kıtalararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

New York, ABD
John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Los Angeles, ABD
Los Angeles Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş

Miami, ABD
Miami Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 4 uçuş

Chicago, ABD
O’Hare Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

San Francisco, ABD
San Francisco Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 4 uçuş

AFGANİSTAN

Kabil, Afganistan
Kabil Uluslararası Havalimanı
10 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş

ALMANYA

Köln, Almanya
Köln Bonn Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Düsseldorf, Almanya
Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş

Frankfurt, Almanya
Frankfurt Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş

Hannover, Almanya
Hannover Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Hamburg, Almanya
Hamburg Fuhlsbüttel Havalimanı
Eylül ayında haftada 11 uçuş

Münih, Almanya
Münih Franz Josef Strauss Havalimanı
Eylül ayında haftada 11 uçuş

Nürnberg, Almanya
Nürnberg Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Stuttgart, Almanya
Stuttgart Havalimanı
Eylül ayında haftada 9 uçuş

Berlin, Almanya
Berlin Tegel Havalimanı
Eylül ayında haftada 11 uçuş

AVUSTURYA

Salzburg, Avusturya
Salzburg W. A. Mozart Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Viyana, Avusturya
Viyana Schwechat Havalimanı
Eylül ayında haftada 9 uçuş

AZERBAYCAN

Bakü, Azerbaycan
Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 11 uçuş

Nahçıvan, Azerbaycan
Nahçıvan Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

BAHREYN

Bahreyn, Bahreyn
Bahreyn Uluslararası Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

BANGLADEŞ

Dakka, Bangladeş
Dakka Shah Jalal Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş

BELARUS

Minsk, Belarus
Minsk Ulusal Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

BELÇİKA

Brüksel, Belçika
Brüksel National Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

BENİN

Cotonou, Benin
Cotonou Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

BİRLEŞİK KRALLIK

Birmingham, Birleşik Krallık
Birmingham Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Londra, Birleşik Krallık
Gatwick Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Londra, Birleşik Krallık
Heathrow Havalimanı
Eylül ayında haftada 21 uçuş

Manchester, Birleşik Krallık
Manchester Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

BOSNA HERSEK

Saraybosna, Bosna Hersek
Saraybosna Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

BULGARİSTAN

Sofya, Bulgaristan
Sofya Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

BURKİNA-FASO

Ouagadougou, Burkina-Ḟaso
Ouagadougou Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

CEZAYİR

Cezayir, Cezayir
Houari Boumediene Havalimanı
14 Eylül itibarıyla haftada 10 uçuş

Konstantin, Cezayir
Mohammed Boudiaf Uluslararası Havalimanı
14 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

Vahran, Cezayir
Oran Es Senia Havalimanı
14 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

CİBUTİ

Cibuti, Cibuti
Cibuti-Ambouli Uluslararası Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

DANİMARKA

Kopenhag, Danimarka
Kopenhag Kastrup Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

ENDONEZYA

Cakarta, Endonezya
Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş

ETİYOPYA

Addis Ababa, Etiyopya
Bole Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş

FAS

Kazablanka, Fas
Muhammed V Uluslararası Havalimanı
11 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

FİLDİŞİ SAHİLİ

Abidjan, Fildişi Sahili
Felix Houphouet Boigny Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

FİLİPİNLER

Manila, Filipinler
Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş

FİNLANDİYA

Helsinki, Finlandiya
Helsinki-Vantaa Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

FRANSA

Paris, Fransa
Charles De Gaulle Havalimanı
Eylül ayında haftada 20 uçuş

Lyon, Fransa
Saint Exupery Havalimanı
Eylül ayında haftada 8 uçuş

Marsilya, Fransa
Marsilya Provence (Marignane) Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş

Nice, Fransa
Cote D’Azur Uluslararası Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Toulouse, Fransa
Toulouse Blagnac Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

GABON

Libreville, Gabon
Libreville Leon M’ba Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 2 uçuş

GANA

Akra, Gana
Kotoka Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 4 uçuş

GİNE

Konakri, Gine
Konakri Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

GÜNEY AFRİKA

Cape Town, Güney Afrika
Cape Town Uluslararası Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Durban, Güney Afrika
King Shaka Uluslararası Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

Johannesburg, Güney Afrika
Johannesburg Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

GÜNEY KORE

Seul, Güney Kore
Incheon Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş

HOLLANDA

Amsterdam, Hollanda
Amsterdam Schiphol Havalimanı
Eylül ayında haftada 15 uçuş

HIRVATİSTAN

Zagreb, Hırvatistan
Zagreb Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

IRAK

Bağdat, Irak
Bağdat Uluslararası Havalimanı
9 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş

Erbil, Irak
Erbil Uluslararası Havalimanı
9 Eylül itibarıyla haftada 7 uçuş

Süleymaniye, Irak
Süleymaniye Uluslararası Havalimanı
11 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

JAPONYA

Tokyo, Japonya
Haneda Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 2 uçuş

KAMERUN

Douala, Kamerun
Douala Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş

Yaounde, Kamerun
Yaounde Nsimalen Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş

KANADA

Montreal, Kanada
Montreal–Pierre Elliott Trudeau Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Toronto, Kanada
Toronto Lester B. Pearson Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş

KARADAĞ

Podgorica, Karadağ
Podgorica Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

KATAR

Doha, Katar
Doha Hamad Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

KAZAKİSTAN

Almatı, Kazakistan
Almatı Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş

Nur-Sultan, Kazakistan
Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş

KENYA

Nairobi, Kenya
Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş

KONGO CUMHURİYETİ

Kinşasa, Kongo Cumhuriyeti
N’djili Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş

KOSOVA

Priştine, Kosova
Priştine Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

KUVEYT

Kuveyt, Kuveyt
Kuveyt Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

KUZEY KIBRIS

Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs
Ercan Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş

KIRGIZİSTAN

Bişkek, Kırgızistan
Manas Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 6 uçuş

LÜBNAN

Beyrut, Lübnan
Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş

LÜKSEMBURG

Lüksemburg, Lüksemburg
Lüksemburg Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

MACARİSTAN

Budapeşte, Macaristan
Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

MAKEDONYA

Üsküp, Makedonya
Üsküp Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

MALEZYA

Kuala Lumpur, Malezya
Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş

MALİ

Bamako, Mali
Bamako–Senou Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

MALTA

Malta, Malta
Malta Luqa Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

MOLDOVA

Kişinev, Moldova
Kişinev Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

MORİTANYA

Nuakşot, Moritanya
Nuakşot Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş

MOĞOLİSTAN

Ulanbator, Moğolistan
Ulanbator Buyant Uhaa Havalimanı
16 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

MISIR

Kahire, Mısır
Kahire Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş

İskenderiye, Mısır
Borg El Arab Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş

NİJER

Abuja, Nijerya
Nnamdı Azikiwe Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş

Lagos, Nijerya
Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş

Niamey, Nijer
Diori Hamani Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

NİJERYA

Abuja, Nijerya
Nnamdı Azikiwe Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş

Lagos, Nijerya
Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 6 uçuş

NORVEÇ

Oslo, Norveç
Oslo-Gardermoen Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

PAKİSTAN

İslamabad, Pakistan
İslamabad Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Karaçi, Pakistan
Karaçi Civil Jinnah Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Lahor, Pakistan
Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

POLONYA

Varşova, Polonya
Varşova Frederic Chopin Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

PORTEKİZ

Lizbon, Portekiz
Lizbon Portela Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

ROMANYA

Cluj-Napoca, Romanya
Cluj-Napoca Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

Bükreş, Romanya
Henri Coanda Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 10 uçuş

RUANDA

Kigali, Ruanda
Kigali Havalimanı
16 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

RUSYA

Soçi, Rusya
Adler-Sochi Uluslararası Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Krasnodar, Rusya
Pashkovsky Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Kazan, Rusya
Kazan Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

St Petersburg, Rusya
St Petersburg Pulkovo Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Rostov-na-Donu, Rusya
Rostov-na-Donu Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 6 uçuş

Moskova, Rusya
Vnukovo Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 21 uçuş

SENEGAL

Dakar-Thies, Senegal
Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş

SİERRA LEONE

Freetown, Sierra Leone
Lungi Uluslararası Havalimanı
6 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

SİNGAPUR

Singapur, Singapur
Singapur Changi Havalimanı
Eylül ayında haftada 2 uçuş

SLOVENYA

Ljubljana, Slovenya
Ljubljana Joze Pucnik Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

SOMALİ

Mogadişu, Somali
Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

SUDAN

Hartum, Sudan
Kartum Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

SIRBİSTAN

Belgrad, Sırbistan
Belgrad Nikola Tesla Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

TACİKİSTAN

Duşanbe, Tacikistan
Duşanbe Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

TANZANYA

Darüsselam, Tanzanya
Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş

TUNUS

Tunus, Tunus
Tunus Kartaca Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

TÜRKİYE

Adana, Türkiye
Adana Havalimanı
Eylül ayında haftada 42 uçuş

İzmir, Türkiye
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Eylül ayında haftada 49 uçuş

Adıyaman, Türkiye
Adıyaman Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Ağrı, Türkiye
Ağrı Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Kayseri, Türkiye
Kayseri Havalimanı
Eylül ayında haftada 21 uçuş

Antalya, Türkiye
Antalya Havalimanı
Eylül ayında haftada 49 uçuş

Batman, Türkiye
Batman Havalimanı
Eylül ayında haftada 14 uçuş

Bingöl, Türkiye
Bingöl Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Muğla-Bodrum, Türkiye
Milas-Bodrum Havalimanı
Eylül ayında haftada 35 uçuş

UGANDA

Entebbe, Uganda
Entebbe Uluslararası Havalimanı
16 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

UKRAYNA

Harkiv, Ukrayna
Harkiv Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Kiev, Ukrayna
Kiev Borispol Havalimanı
Eylül ayında haftada 12 uçuş

Herson, Ukrayna
Herson Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

Lviv, Ukrayna
Lviv Danylo Halytskyi Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

Odessa, Ukrayna
Odessa Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 10 uçuş

Zaporijya, Ukrayna
Zaporijya Uluslararası Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

UMMAN

Maskat, Umman
Maskat Uluslararası Havalimanı
17 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

VİETNAM

Hanoi, Vietnam
Noi Bai Uluslararası Havalimanı
18 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

Ho Chi Minh City, Vietnam
Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı
18 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

YUNANİSTAN

Atina, Yunanistan
Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 5 uçuş

ÇAD

Encemine, Çad
Encemine Havalimanı
6 Eylül itibarıyla haftada 1 uçuş

ÇEKYA

Prag, Çekya
Prag Vaclav Havel Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

ÇİN

Guangzhou, Çin
Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 2 uçuş

Hong Kong, Çin
Hong Kong Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 5 uçuş

Taipei, Çin
Taoyuan Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 3 uçuş

ÖZBEKİSTAN

Taşkent, Özbekistan
Taşkent Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 8 uçuş

ÜRDÜN

Amman, Ürdün
Queen Alia Havalimanı
15 Eylül itibarıyla haftada 14 uçuş

İRAN

İsfahan, İran
İsfahan Şehit Beheşti Havalimanı
11 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

Tahran, İran
İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı
9 Eylül itibarıyla haftada 21 uçuş

Meşhed, İran
Meşhed Havalimanı
12 Eylül itibarıyla haftada 2 uçuş

İRLANDA

Dublin, İrlanda
Dublin Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

İSKOÇYA

Edinburgh, İskoçya
Edinburgh Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

İSPANYA

Malaga, İspanya
Malaga Costa Del Sol Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

Barselona, İspanya
Barselona El Prat Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Madrid, İspanya
Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Valensiya, İspanya
Valensiya Havalimanı
2 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

İSRAİL

Tel Aviv, İsrail
Ben Gurion Uluslararası Havalimanı
Eylül ayında haftada 10 uçuş

İSVEÇ

Stockholm, İsveç
Stockholm Arlanda Havalimanı
Eylül ayında haftada 6 uçuş

Göteborg, İsveç
Göteborg Landvetter Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

İSVİÇRE

Basel, İsviçre
Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Cenevre, İsviçre
Cenevre Cointrin Havalimanı
Eylül ayında haftada 6 uçuş

Zürih, İsviçre
Zürih Kloten Havalimanı
Eylül ayında haftada 11 uçuş

İTALYA

Bologna, İtalya
Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı
Eylül ayında haftada 4 uçuş

Roma, İtalya
Fiumicino – Leonardo da Vinci Havalimanı
Eylül ayında haftada 7 uçuş

Milano, İtalya
Milano Malpensa Havalimanı
Eylül ayında haftada 8 uçuş

Napoli, İtalya
Napoli Uluslararası Havalimanı
4 Eylül itibarıyla haftada 3 uçuş

Venedik, İtalya
Venedik Marco Polo Havalimanı
3 Eylül itibarıyla haftada 4 uçuş

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