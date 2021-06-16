Tunceli’de sulu tarım ekonomiye 51 milyon TL katkı sağlayacak

Tunceli’deki sulama sezonu ile ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, toplam 40 bin 440 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 56 milyon 616 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi. Tunceli’de de 25 Mayıs itibariyle sulama sezonunun başladığı 40 bin 440 dekar tarım arazide yapılacak sulu tarım ile ekonomiye 56 milyon 616 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kentte 25 Mayıs tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonu hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,"Tunceli ilimizde toplam 40 bin 440 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 56 Milyon 616 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz"dedi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış olduğuna değinen Yıldız;" Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda genel müdürlüğümüzün, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisidir. Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından ’Su ve Sulamada Hamle Yılı”’olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı ’Sulama yatırımlarımızda hamle yılı’ olacaktır. Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir" ifadelerine yer verdi.