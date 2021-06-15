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Tunceli’de ormanlık alanlardaki yangınlar söndürüldü

Tunceli’de iki farklı bölgede çıkan ormanlık alanlardaki yangınlar ekiplerin müdahale etmesiyle söndürüldü.

TUNCELİ 15.06.2021, 10:42
Tunceli’de ormanlık alanlardaki yangınlar söndürüldü

Tunceli’de iki farklı bölgede çıkan ormanlık alanlardaki yangınlar ekiplerin müdahale etmesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çiçekli köyü ile Pülümür İlçesi’ne bağlı Kovuklu köyünde bulunan ormanlık alanlarda dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangınlara Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerin yanı sıra belediye ve köy sakinlerin debtek vererek söndürdü.

Yangının genel olarak örtü altına zarar verdiği belirtildi.
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