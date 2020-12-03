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Tunceli’de karla kaplı 41 köy yolu açıldı, 15’inde çalışma sürüyor

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 41’i ulaşıma açıldı, 15 köy yolunda ise karla mücadele çalışmasının devam ettiği bildirildi.

TUNCELİ 03.12.2020, 10:05
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Tunceli’de karla kaplı 41 köy yolu açıldı, 15’inde çalışma sürüyor

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 41’i ulaşıma açıldı, 15 köy yolunda ise karla mücadele çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Meteoroloji’nin uyardığı kar yağışı önceki gün Tunceli’de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kentte Hozat, Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde 56 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ilk 24 saat içinde 41 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Halen kapalı bulunan 15 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Öteyandan bölge genelinde bugün için yağış beklenmediği ancak buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirildi.
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