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Tunceli’de kamyon yan yattı: 1 yaralı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çimento yüklü kamyon yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

TUNCELİ 16.08.2022, 11:14
Tunceli’de kamyon yan yattı: 1 yaralı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çimento yüklü kamyon yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Aşağıbudak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çimento yüklü 23 DM 557 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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