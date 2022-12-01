Tunceli’de jandarma, öğrencilerle birlikte fidan dikti

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte fidan dikti.

Ovacık Yeşilyazı köyünde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Okulu ile ilçe merkezinde yer alan Şehit Hakim Onur Alan İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerle beraber ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin de katıldığı etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.