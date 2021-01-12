Tunceli’de ihtiyaç sahiplerine 13 milyon 835 bin TL destek verildi

Tunceli’de 2020 yılında ihtiyaç sahibi 7 bin 194 kişiye 13 milyon 835 bin 647 TL’lik yardımda bulunuldu.

Tunceli Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 2020 yılı faaliyet raporunu açıkladı.Raporda, vakıf tarafından, 2020 yılında nakdi, gıda, eğitim, sağlık, yakacak, engelli, asker yakını, barınma gibi 19 kalemlik yardım yapıldığı ifade edildi.

Yardımlardan 7 bin 194 kişinin yararlandığı belirtilirken miktarının 13 milyon 835 bin 647 TL olduğu kaydedildi.