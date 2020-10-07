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Tunceli’de HİS ve sulama projesi çalışmaları

TUNCELİ VALİLİĞİ, İL ÖZEL İDARESİ VE DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) İŞBİRLİĞİ İLE HAYVAN İÇME SUYU (HİS) PROJE İLE TARIMSAL SULAMA PROJELERİNİN HAYATA GEÇİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.

TUNCELİ 07.10.2020, 11:33
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Tunceli’de HİS ve sulama projesi çalışmaları

Tunceli Valiliği, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) işbirliği ile Hayvan İçme Suyu (HİS) proje ile tarımsal sulama projelerinin hayata geçirildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada,"İl Özel İdaremiz ve DAP işbirliği ile yapılan projelerimiz ile Nazımiye Eğribelen Yaylası HİS projemiz tamamlanmış olup bu proje ile yaylada bulunan 10.000 civarı küçükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Ovacık Koyungölü, Tatuşağı ve Çakmaklı Köyleri Tarımsal Sulama Projemiz devam etmekte olup bu proje ile saniyede 450 litre su kanallardan geçerek 15.000 dönüm arazinin sulanması sağlanacaktır. İlimizin bitkisel ve hayvansal üretimine katkıda bulunacak projelerin hayata geçirilmesinde sağladığı desteklerden dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkür ederiz"denildi.

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