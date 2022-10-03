Tunceli Valiliği misafirhaneleri üniversite öğrencilerine açtı

Tunceli Valiliği, KYK yurduna yerleşemeyen, yedekte olan ve ev bulamayan üniversite öğrencilerine kamu misafirhanelerin kapılarını açtı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Munzur Üniversitemizde eğitim görmek için Tunceli’mize çeşitli illerden gelip de KYK yurdu çıkmayan yada yedekte olan, ev bulamayan öğrencilerimizin konaklama sorunlarını çözülünceye kadar valiliğimizce kamu misafirhanelerinde konaklamaları sağlanacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimizin valiliğimiz öze kalem ve Açık Kapı Müdürlükleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze başvurmaları yeterli olacaktır. Gençlerimizin her daim yanındayız” denildi.