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Taşkın ve rusubat inşaatı işine ait sözleşme imzalandı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyü, köy içi deresi taşkın ve rusubat kontrolü inşaatı işine ait sözleşme DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile yüklenici firma arasında imzalandı.

TUNCELİ 24.09.2021, 09:29
Taşkın ve rusubat inşaatı işine ait sözleşme imzalandı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyü, köy içi deresi taşkın ve rusubat kontrolü inşaatı işine ait sözleşme DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile yüklenici firma arasında imzalandı.

Sözleşmesi imzalanan Ramazan köyü köy içi deresi taşkın ve rusubat kontrolü inşaatı işi kapsamında 225 metre uzunluğunda kagir taşkın koruma kanalı, 1 adet kagir ıslah sekisi, 1 adet betonarme menfez, 1 adet betonarme yol geçişi ve 450 metre ferforje korkuluk imalatı yapılacak. Çalışmayla, köy merkezi taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.

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