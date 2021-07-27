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Ovacık’ta yol yapım çalışmaları

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, kaymakamlık ve Özel İdare ekipleri tarafından yol yapım çalışmaları devam ediyor.

TUNCELİ 27.07.2021, 17:36
Ovacık’ta yol yapım çalışmaları
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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, kaymakamlık ve Özel İdare ekipleri tarafından yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Ovacık Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ekiplerince ilçede köy yollarının asfaltlanma çalışmaları sürüyor. Köseler köy yolunda sıcak havalara rağmen asfalt serimini sürdüren ekipler, vatandaşların rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.
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