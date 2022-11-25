Munzur Üniversitesi’nden Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele semineri

Tunceli Munzur Üniversitesi’nde ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ çerçevesinde seminer düzenlendi.

Munzur Üniversitesi’nde ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ çerçevesinde seminer düzenlendi. Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde Öğretim Görevlisi Yılmaz Kaplan ve Sosyal Çalışmacı Çiğdem Cengizhan sunumlar yaptı. Sunumlarda kadına yönelik şiddet türleri, nedenleri, şiddetten en çok etkilenen gruplar ve KADES hakkında bilgiler verildi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuran Cıkcıkoğlu Yıldırım, akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı.