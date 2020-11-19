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Feribot saatlerine sokağa çıkma yasağı düzenlemesi

TUNCELİ (İHA) – Tunceli’nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri ile Elazığ arasındaki feribotların hareket saatleri hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden düzenlendiği bildirildi.

TUNCELİ 19.11.2020, 16:54
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Feribot saatlerine sokağa çıkma yasağı düzenlemesi
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TUNCELİ (İHA) – Tunceli’nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri ile Elazığ arasındaki feribotların hareket saatleri hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden düzenlendiği bildirildi.

Pertek ve Çemişgezek İlçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan belediye ve özel feribotların hareket saatleri Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, Cumartesi ve Pazar günleri Pertek iskelesinden ilk feribot, 06:00’da, Elazığ iskelesinden ise, 08:00’da hareket edecek. İkinci feribot Pertek iskelesinden 08:00’da Elazığ iskelesinden ise, 10:00’da hareket edecek. Bu saatten sonra saat 20:00’a kadar her iskeleden yarım saatte bir hareket edecek olan feribotlar, 20:00’da Pertek, 22:00 Elazığ iskeleden, 22:00 Pertek, 00:00’da ise Elazığ iskelesinden hareket edecek.

Petek Belediye tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Saat 00:00’dan sonra sabah 06:00’a kadar tedarikçiler ve acil durumlar için belediye feribotu çalışacak. Feribotlar hasta ve ambulans hariç bekleme yapmayacak, saatinde hareket edecektir” denildi.

Çemişgezek iskelesinde saat başı düzenlenen seferlerde hafta sonu ilk feribot 11.00’da son feribot 19.00’da Elazığ’dan ise ilk feribot 11.30’da son feribot 19.30’a hareket edecek.

Çemişgezek Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanımızın Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde hafta sonları belediyemize ait feribot geçiş saatleri belirtildiği gibi düzenlenmiştir” ifadelerine yer verildi.
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