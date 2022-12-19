Dersimspor, sahasında 12 Bingölspor’u 2-1 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Dersimspor, ligin 13. haftasında kendi sahasında 12 Bingölspor’u 2-1 mağlup etti.

Tunceli Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmada Dersimspor, Ulaş Sarı’nın 14. dakikadaki golü ile 1-0 öne geçti. 12 Bingölspor’da Onurcan Şenkartal 45+1’de ilk yarının skorunu tayin etti. İkinci yarıya daha atak başlayan Dersimspor, 67. dakikada Ulaş Sarı ile ikinci golü buldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Dersimspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Dersimspor Bölgesel Amatör Ligi 2. Grupta puanını 29’a çıkartarak 2. sırada yer alırken, 12 Bingölspor 19 puanla 8. sırada yer alıyor.