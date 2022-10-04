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Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
TRABZON 04.10.2022, 09:43
Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
İlçenin özellikle yüksek kesimlerindeki köylerinde sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı yöre halkını korkuttu. Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan doluyu gören yöre halkı tedirgin olurken, kısa süren doyu yağışı yerini yağmur yağışına bıraktı.