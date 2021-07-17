Trabzon’da çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi

Trabzon’da emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda, bir kişinin gümrük kaçağı parfüm sattığını tespit etti. Ortahisar ilçesinde bulunan adrese operasyon yapan polisler, iki koli içerisinde yerleştirilmiş, çeşitli markalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 142 parfüm ele geçirdi. Polis ekipleri, kaçak parfümleri piyasaya sürmeye hazırlanan C.D.’yi ürünlere ait fatura ibraz edemeyince hakkında işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. Kaçak parfümlere ise el konuldu.