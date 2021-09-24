banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

Tarihi ilkokul müze olacak

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki tarihi Merkez İlkokulu’nda müze kurulacak.

TRABZON 24.09.2021, 11:16
Tarihi ilkokul müze olacak

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki tarihi Merkez İlkokulu’nda müze kurulacak.

Akçaabat Belediyesi tarafından şehir merkezine müze kazandırılacak. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in talimatları doğrultusunda nitelikli ve yaşayan bir müzenin şehre kazandırılması için çalışmalarına hız veren müze komisyonu geçtiğimiz aylarda Çaykara İlçesi Uzungöl mevkiinde bulunan Dursun Ali İnan Müzesi ziyaretinin ardından şimdi de Samsun Kent Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçeye bir müze kazandırmak için kolları sıvadıklarını belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat merkezde bulunan tarihi Merkez İlkokulu binasını restore ederek ilçemize kazandıracağız. Restorasyon için maddi destek sağlayan Vakıfbank Genel Müdürlüğüne bir kez daha teşekkür ediyorum. Yapacak olduğumuz müze istiyoruz ki ilk olma özelliğine sahip olsun. Tarihiyle, doğal güzellikleriyle, folkloru ile ve birçok özelliği ile adından sıkça söz ettiren Akçaabat’ımız; bir de kuracak olduğumuz müze ile ses getirsin. Bu konuda öncelikle değerli isimlerin yer aldığı bir müze komisyonu kurduk ve müze komisyonumuz gerekli çalışmalarını yapıyor. Araştırarak, inceleyerek ve iyi analiz ederek, ülkemizdeki hatta yurt dışındaki müzeleri inceleyerek oluşturulacak olan müzemizin temasını belirlemeye gayret ediyoruz. Komisyonumuz geçen ay Çaykara ilçesinde bulunan Dursun Ali İnan Müzesini ziyaret etti. Bu sefer de Samsun Kent Müzesinde incelemelerde bulundu. Bir yandan tema ile ilgili çalışmalarımız sürerken diğer taraftan da binanın restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve ilgili kurullar ile proje süreçlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0