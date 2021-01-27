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Tamamlandığında Karadeniz Bölgesi’nde ilk olacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yapımı süren et kombinasının Trabzon’un ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk et kombinası olacağını söyledi.

TRABZON 27.01.2021, 15:01
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Tamamlandığında Karadeniz Bölgesi’nde ilk olacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yapımı süren et kombinasının Trabzon’un ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk et kombinası olacağını söyledi.

Et ve Süt Kurumu’nun yaptığı yatırımları yerinde görmek üzere Trabzon’a gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte Akçaabat ilçesinin Çileklidüz Mahallesi’nde hayata geçirilen et kombinası inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Zorluoğlu ve Genel Müdür Uzun’un ziyaretine, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve ilgili daire başkanları da eşlik etti.

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun “Akçaabat Et Kombinası projemiz yatırıma alındıktan sonra, 2020-2022 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir süreyle başladı. Fakat yüklenici firmamız güçlü bir çalışma gerekleştirdiği için 2021 yılı sonu itibarıyla inşaatın biteceğini düşünüyoruz. Karadeniz Bölgesi’ne ve bölge hayvancılığına hizmet olsun diye hayata geçirilen bir proje. Ben de Beşikdüzülü olarak bu bölgenin çocuğuyum. Eskiden bölgemizde hayvancılık meşhurdu. Kombinanın hayata geçirilmesinin ardından hayvancılığın yeniden canlanacağına inanıyorum. Bölgemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. 45 milyon liraya mal olacak büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesiminin yapılacağı kombina, Trabzon’un ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk et kombinası olacak” ifadelerini kullandı.

"Bölge hayvancılığına katkı yapacak"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yaptığı açıklamada “Sadece Trabzon’un değil, bölgenin et ve kesim yeri ihtiyacına tamamıyla çözüm olacak çok büyük bir tesis, adeta bir fabrika inşa ediyoruz. Planlananın da üzerinde bir hızla devam ediyor. Değerli Genel Müdürümüzün de ifade ettiği gibi 2021 yılının sonuna yetiştirilmek için gayret gösterilen proje, en geç 2022 yılının ilkbaharında hizmete açılacak. Bugün bir taraftan inşaatı görüyoruz ama bir taraftan da yol, kanalizasyon gibi altyapı meselelerini de görüştük. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımız, TİSKİ Genel Müdürlüğümüz ve Akçaabat Belediyemizle birlikte hem imar uygulamasını akabinde de gerekli altyapı yatırımlarını süratle uygulayacağız. Çalışmalar tamamlandığında et kombinası her yönüyle tamam şekilde hizmete açılmış olacak. Trabzon’un ve bölgenin çok önemli bir ihtiyacıydı. Tamamlandığında bölgenin hayvancılığına çok önemli katkı yapacağına inanıyoruz. Ayrıca tesisin yapıldığı Akçaabat ilçemiz köftesi ile meşhur. Et kombinası hizmete girdiğinde buradaki köftecilik sektörüne de ciddi manada olumlu katkı yapacağını düşünüyorum” dedi.
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