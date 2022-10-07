Ortahisar’da atık toplayıcıları disiplin altına alınıyor

Ortahisar Belediye Meclisi’nde ‘bağımsız sıfır atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarının belirlenmesiyle’ ilgili madde müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Metin Genç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 06/2022 sayılı genelgesi doğrultusunda ilgili yönetmeliğin yapıldığını belirtti. Genç, kabul edilen yönetmelikle birlikte sokak toplayıcılarının (kağıt, ambalaj ve metal toplayıcıları) çalışmalarının disiplin altına alındığını belirtti.

Hazırlanan çalışmanın içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Çevre Mühendisi Ezgi Kazan yapılacak uygulamayla atık toplayıcılarının kayıt altına alınarak sistemli bir şekilde çalışmalarının sağlanacağını ifade etti. Kazan, “Bakanlığın 06/2022 tarihli genelgesi doğrultusunda kağıt toplayıcısı olarak anılan atık toplayıcılarını kayıt altına almak, çalışmalarını düzenlemek ve bunlara belediyemiz tarafından kart düzenlemek amacıyla bu çalışma yapıldı. Evra şirketi tarafından atık yakma tesisi kuruldu ve ambalaj atıklarının geri dönüşümü de bu firmaya verildi. Dolayısıyla biz Trabzon Rize Katı Atık Birliği’nin yetki verdiği lisanslı firmaya atık toplayıcılarının atıklarını getirmesi ve oluşan atıkların da bize bildirim yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sistemine girilmesiyle ilgili çalışma hazırladık. Biz bakanlığın yayınladığı genelgeyi esas alarak bunun usul ve esaslarını oluşturduk” şeklinde konuştu.

Bağımsız sıfır atık toplayıcılarına Ortahisar Belediyesi tarafından üzerinde kimlik bilgilerinin yer alacağı kart verileceğini belirten Kazan, “Bağımsız sıfır atık toplayıcısı kartı sadece belediyemiz sınırları içinde çalışan atık toplayıcılarına verilecek. Bunlar Belediyemiz tarafından belirlenen iş kıyafetleri, şapka, eldivenleri giyerek çalışacaklar ve sıfır atık kartıyla toplama yapabilecekler. Ve araçları da yönetmeliğe göre giydirilmiş olacak. Bu kartları başkası kullanamayacak, başkasının kartını kullananlara zabıta tarafından gerekli denetimler yapılarak cezai müeyyide uygulanacak. Bu atık toplayıcıları çöp konteynerleriyle ile geri dönüşüm konteynerlerine müdahale edemeyecek. Toplanan atıklar Beşirli Mahallesi’nde Ortahisar Belediyesi tarafından kurulan Atık Getirme Merkezi’ne getirilecek” ifadelerini kullandı.

18 yaşını dolduran ve Trabzon’da ikamet eden herkesin kart almak için başvuru yapabileceğini dile getiren Kazan, “Atık toplayıcıları tarafından kağıt, cam, plastik ve metaller ayrı ayrı toplanacak. Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü de koordineli hareket ederek bu çalışmaları denetleyecek. 18 Yaşını dolduran Trabzon’da ikamet eden kişiler iletişim bilgileriyle birlikte kartı alabilmek için Ortahisar Belediyesi’ne başvuru yapacak. Atık toplayıcılarıyla taahhütname imzalanacak. Belirlenen usul ve esaslara uymamaları durumunda atık toplayıcılarına sözlü ve yazılı bildirimde bulunulacak” diye konuştu.

Kazan, toplanan atıkların Trabzon Rize Katı Atık Birliği’nin yetkilendirdiği lisanslı firma tarafından tartılarak ve piyasa koşulları göz önüne alınarak atık toplayıcılarından satın alınacağını kaydetti.