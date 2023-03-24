İlk iftarlarında depremzedeleri yalnız bırakmadılar

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ilk iftarlarını Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremzedelerle birlikte açtılar.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin iftar çadırında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve depremzede vatandaşlarla birlikte iftarını açan Başkan Genç, Trabzon’daki belediyeler olarak durum normalleşinceye kadar yardım ve destek faaliyetlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Depremzede vatandaşlarla sohbet eden Genç, ‘gönüllere dokunmak’ için burada olduğunu ifade ederek “Bir süre önce kardeşlik protokolü imzaladığımız Elbistan’da ilk iftarımı yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve sevinç duydum. Gerçekten burada Ramazan ayının o sıcaklığını, o samimiyetini bir kez daha gördüm. Birlik ve beraberliğini bir kez daha müşahede ettim. Hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım bir iftar oldu. Depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak, onların duygularını paylaşmak, iftarlarına ortak olmak gerçekten de bambaşka bir duygu. İlk iftarımızı depremzede vatandaşlarımızla açarak onlarla dayanışma içinde olduğumuzu hissetmeleri bizim için her şeyin üstünde Ramazan duygusu işte böyle bir duygu. Makamınız ne olursa olsun, toplumdaki rolünüz ne olursa olsun, herkes iftar sofrasında eşitleniyor. Etnik unsurunuz, milliyetiniz ne olursa olsun aynı potada adeta eriyorsunuz. Mübarek Ramazan ayının böyle birleştirici bir rolü var.” şeklinde konuştu.