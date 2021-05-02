banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

Havalar ısındı, yayla göçü başladı

Trabzon’da her yıl geleneksel hale gelen yayla göcü bu yıl havaların ısınmasıyla başladı.

TRABZON 02.05.2021, 11:51
4
Havalar ısındı, yayla göçü başladı

Trabzon’da her yıl geleneksel hale gelen yayla göcü bu yıl havaların ısınmasıyla başladı.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesi sakinlerinden Tarık Gülay, küçükbaş hayvanları ile asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne başvurarak izin alan Gülay, küçükbaş hayvanlarını Kazıkbeli Yaylasına götürmek için yola çıktı. 15 Mayıs’a kadar yaylaya ulaşmayı planlayan Gülay, kış aylarına kadar bu yaylada küçükbaş hayvanları ile kalacak.
Yorumlar (0)
28°
açık