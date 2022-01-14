Hava ambulansı 9 günde 10 hastanın naklini sağladı

Sağlık Bakanlığı, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopter Ambulansı 2022 yılının ilk 10 gününde 10 hasta için havalanarak farklı hastanelere naklini sağladı.

Türkiye’de en çok hava ambulansı kullanılan bölgelerden biri olan Doğu Karadeniz Bölgesinde Hava 61 Helikopter Ambulansı bölgenin zor coğrafi şartlarına rağmen hizmet veriyor.

Trabzon’da 2009 yılı Ekim ayından itibaren hizmete giren helikopter ambulans, Trabzon’un yanı sıra diğer komşu illere de hizmet verirken, 2022 yılında 10 hasta için 9 saat 24 dakika uçuş yaptı.

Hava 61 Helikopter Ambulansı, 2022 yılı, 1-9 Ocak tarihleri arasında 10 hastayı farklı yerlerden alarak hastanelere naklini gerçekleştirdi.

Hava 61 Helikopter Ambulansı belirtilen zaman diliminde ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla Akçaabat Ağaçlı köyü, Of , Vakfıkebir ve Tonya Devlet Hastanesinden alınan 10 ayrı hastayı Kanuni Eğitim ve Araştırma, Fatih Devlet, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi, Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma ve Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet hastanelerine nakletti.

Hava 61 Helikopter Ambulansı, Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kazazedelerden biri için mahalleye iniş yaptı.