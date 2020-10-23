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Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

SÜLEYMAN HALİL

TRABZON 23.10.2020, 11:26
Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir kişi evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüceyurt mahallesinde Süleyman Halil (43) evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Süleyman Halil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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