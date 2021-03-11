Esnafa pandemi tedbirleri uyarısı

Pandemide yüksek riskli illere yönelik İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından başlatılan dinamik denetim süreci kapsamında, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) koordinasyonunda tüm ilçelerdeki esnaf odaları, üyelerini ziyaret ederek alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmede bulunuyor.

TESOB Başkanı Metin Kara, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Trabzon Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantının ardından tüm esnaf ve sanatkâr odalarının organize olduğunu belirterek, “TESOB koordinasyonunda her oda kendi üyelerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme ziyaretleri gerçekleştiriyor. Alınması gereken tedbirler bir kez daha hatırlatılıyor ve eksikler tespit edilerek düzeltilmesi isteniyor” dedi.

Pandemi sürecinden en fazla esnaf ve sanatkârın zarar gördüğünü belirten TESOB Başkanı Metin Kara, “Normalleşme adımları birçok ilde uygulanmaya koyuldu ancak yüksek riskli statüde olan Trabzon’da hala birçok sektör tam kapasiteyle hizmet veremiyor. Başta esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan, hızla normalleşme adımlarının atılması için pandemi kurallarına uymalarını rica ediyoruz” diye konuştu.