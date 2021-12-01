’’Çıkarmadan Tedavi Oluyorum’’ Projesi ile kanser hastalarına kolaylık sağlayan P-shirt tasarlandı

Umut ve Yaşam Derneği’nin başlattığı proje İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. Destek sağlanan projelere ait protokol imza töreni Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu’nun başkanlığında, Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman ve ilgili dernek yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Umut ve Yaşam Derneği Yönetim kurulu başkanı Dr. Nimet Baki, ilk etapta 400 hastanın ihtiyacını karşılayacak şekilde projeye başladıklarını belirterek "Umut ve Yaşam Derneği olarak ‘Çıkarmadan Tedavi Oluyorum’ isimli projemiz onkoloji tedavisi gören port ve katater kullanan çocuklarımıza ve tedavi alan Meme kanser hastalarına büyük kolaylık sağlayacak özel tasarlanmış P-shirtlerin hastanede kullanımının sağlanmasını amaçlayan projemizin onaylanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İlk etapta 400 hastamızın ihtiyacını karşılayacak şekilde projemize başladık. Onkoloji tedavisi alan çocuklarımıza ve yetişkinlerimize büyük kolaylık sağlayan P-Shirtler artık bütün kanser hastalarına daha kolay ulaşacak. Proje başlangıcından beri Türkiye’de bulunan temsilciliklerimiz tarafından illerdeki onkoloji servislerinde tedavisi devam eden toplamda 300 hastaya ulaştırdık. Proje kapsamında onkoloji tedavisi alan port ve kateter kullanan çocuk ve yetişkin kanser hastalarına göre tasarlanmış, Tedavi sırasında üstlerini çıkarmadan tasarlanan P-Shirtlerle kolayca damar yollarından ilaçlarını alabilecekler. Umut ve Yaşam Derneği Mersin temsilcisi Çağla Acar tarafından tasarlanan ve Oncowear olarak markalaşan P-Shirtler bu proje kapsamında üretilip ülkenin her yerinden talep eden kanser hastalarına ücretsiz olarak gönderiliyor” dedi.