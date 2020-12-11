Bir gazete alana bir maske

Karadeniz Gazetesi, Cumartesi ve Pazar günleri okurlarına maske dağıtacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse (Covid-19) karşı sürdürülen mücadeleye Karadeniz Gazetesi’nden de destek geldi. Karadeniz Gazetesi, Cumartesi ve Pazar günleri okurlarına promosyon olarak maske dağıtacak. Bütün satış noktalarında Karadeniz Gazetesi alan okurları aldıkları her gazetenin yanında bir adet maske sahibi olacak.

Karadeniz Gazetesi Yayın Yönetmeni Asım Kemal Güner salgın sürecinde vatandaşı maske, mesafe ve hijyen noktasında tedbiri elden bırakmamaya davet ederken gazete okuma alışkanlıklarından da vazgeçememelerini söyledi. Güner, “Salgının ilk gününden bugüne kadar okurlarımızı gazetemizle buluşturmayı aralıksız sürdürdük. Okurlarımıza gazetemizin yanında yine bir ilke imza atarak maske veriyoruz. Mahallesinin bakkalına, marketine ve bayisine giderek her okurumuz maskesini alabilir. Geçmişten günümüze kadar okurlarımıza sunduğumuz promosyonlara bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.