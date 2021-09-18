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Beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Trabzon’un Arsin ilçesinde uçuruma yuvarlanan beton mikseri sürücüsü hayatını kaybetti.

TRABZON 18.09.2021, 10:36
Beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Trabzon’un Arsin ilçesinde uçuruma yuvarlanan beton mikseri sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çubuklu Mahallesi’nde Halil Ahmet Kurt’un kullandığı 61 K 14475 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis ve Arsin Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin ikiye bölündüğü kazada, aracın çekici kısmında sıkışan sürücü Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Kurt’un cansız bedeni bulunduğu uçurumdan çıkartılarak ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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