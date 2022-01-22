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Başkan Zorluoğlu gençlerle buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gençlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Her fırsatta gençlerle buluşmaya özen gösteren Başkan Zorluoğlu, “Gençlerimizin değerlendirmeleri ve eleştirileri bizler için çok kıymetli” dedi.

TRABZON 22.01.2022, 15:13
Başkan Zorluoğlu gençlerle buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gençlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Her fırsatta gençlerle buluşmaya özen gösteren Başkan Zorluoğlu, “Gençlerimizin değerlendirmeleri ve eleştirileri bizler için çok kıymetli” dedi.

Trabzon’un projelerini hayata geçirme noktasında ortak akla önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, düzenlenen toplantıda gençlerle buluştu. Gençlerin yakın ilgisiyle karşılaşan Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda keyifli anlar yaşandı.

Gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Bu organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu tür toplantıların esasında bizi en çok ilgilendiren kısmı gençlerimizin, siz değerli arkadaşlarımızın çalışmalarımız hakkında, genel olarak şehir hakkında veya siyaset hakkında fikirlerini alabilmek. O bakımdan yaptığımız işleri sizlere anlatmanın önemine inanıyorum. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehirde son 3 yıl içerisinde yaptığımız ve neredeyse tamamı doğrudan ya da dolaylı gençlerimizin hayatını etkileyebilecek çalışmalarımız var. Sizlerin fikirleriyle bundan sonra yapacağımız çalışmalara yön verebileceğimizi düşünüyorum. Sizlerin değerlendirmeleri ve eleştirileri bizler için hakikaten çok kıymetli” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin dinamikleriyle istişareye önem verdiklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Şehrin dinamikleriyle istişare ve ortak akıl çerçevesinde Trabzon’u yönetme prensiplerini elimizden geldiğince 2,5-3 yıl içinde hayata geçirmeye çalıştık. Her kesimle irtibat kurmaya gayret gösteriyoruz. Ve Trabzon’da bize oy versin vermesin 800 bin kişiye hizmet etmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla kapsayıcı, istişareye dayalı bir yönetim anlayışımız var. Sorunun tarafını çözümün tarafı da yapma gayreti içinde olduğumuz bir yönetim anlayışımız var. Bu ilk başta tam anlaşılamadı, biraz zorluklarını da yaşadık ama şu anda 3 yıldan sonra hem Büyükşehir Belediyesindeki kurumsal yapılaşma epey bir mesafe katetti hem de bizim en büyük projemiz olarak en baştan beri ilan ettiğimiz yeni yönetim anlayışımızın adımlarını atma imkânı bulduk” şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu genel değerlendirmesinin ardından yürütülen projeler hakkında gençlere sunum yaptı. Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan gençler, merak ettikleri konularla ilgili Başkan Zorluoğlu’na sorular yöneltti. Soruları içtenlikle yanıtlayan Başkan Zorluoğlu ile gençler arasında zaman zaman güldüren diyaloglar da yaşandı.

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