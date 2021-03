Başkan Ekim Kadınlar Günü’nde bayan sağlık çalışanlarını unutmadı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” vesilesiyle Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesini ziyaret ederek kadın sağlık çalışanlarını temsilen bir hemşireye ve bir doktora çiçek takdim etti.

Korona virüs ile mücadelede özverili ve fedakarca çalışan her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren başta kadın sağlık çalışanları olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Başkan Ekim “Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Toplumsal yaşamın her kademesinde önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük paya sahiptirler. Toplumun her kesiminde olduğu gibi özellikle pandemi döneminde sağlık sektöründe üstün mücadele gösteren kadınlarımızı takdir ediyorum. Bizleri dünyaya getiren, büyüten, bizlere kişilik ve şahsiyet kazandıran kadınlara yönelik ‘şiddet’ tutumunun son bulmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta eşim ve annem olmak üzere kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

Sağlık çalışanlarını ziyaret sonrasına Akçaabat ilçesi Yenimahalle’de, engelli çocuğu olan anneyi ziyaret eden Başkan Ekim, annenin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak anneye çiçek takdim etti ve bisiklet meraklısı engelli çocuğa bisiklet hediye etti.